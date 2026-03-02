גורם בכיר בצה"ל: "בכל רגע עשרות עד מאות מטוסים באיראן"

צה"ל ממשיך בתקיפות נרחבות באיראן במסגרת מבצע "שאגת הארי", עם מטסי תקיפה גדולים נגד מערכי הטילים ומוקדי שלטון, ובמקביל מזהיר כי ימשיך לפעול בעוצמה גם נגד חיזבאללה בלבנון בתגובה לירי.

בעיצומו של היום השלישי למלחמה באיראן במסגרת מבצע "שאגת הארי", בצה"ל מדגישים כי הפעילות האווירית נגד מטרות איראניות נמשכת בהיקף רחב, תוך המשך מעקב אחר ההתפתחויות בזירה הלבנונית ופעילות נגד חיזבאללה.

על פי גורמים בכירים בצה"ל, בכל רגע נתון פועלים מעל איראן בין שלושה לחמישה מטסי תקיפה, הכוללים בין עשרות למאות מטוסים. התקיפות מתבצעות בתיאום עם ארצות הברית ומכוונות לשורה של יעדים מרכזיים.

במערכת הביטחון מציינים כי המאמץ המרכזי מתמקד באתרי שיגור של טילים בליסטיים, בפעילות נגד מערכי הטילים עצמם וכן בפגיעה במוקדי שלטון של המשטר האיראני, הן בהיבט המודיעיני והן בהיבט המבצעי.

לדברי גורמים בצבא, השלמת המשימות דורשת זמן והפעילות צפויה להימשך ימים ולילות. בצה"ל מדגישים כי הפעילות מתבצעת תוך ניסיון לפעול באופן מדויק ויעיל, לצד זהירות מבצעית נדרשת בשטח איראן.

בצה"ל מוסיפים כי שיתוף הפעולה עם ארצות הברית מתקיים באופן מלא, וכל הפעילות מתבצעת בתיאום עם הצבא האמריקני. לפי ההערכות, הלחץ הצבאי המופעל על איראן מקשה עליה לבצע שיגורים לעבר ישראל ולעבר מדינות נוספות באזור.

בהתייחסות ראשונה של גורם צבאי לנעשה בלבנון, נמסר כי צה"ל ממשיך לעקוב אחר פעילות חיזבאללה וכי הפעילות ההתקפית נגד הארגון תימשך ככל שיידרש, בתגובה לירי שבוצע משטח לבנון.