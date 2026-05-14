המרגל הערבי דרש מאיראן: "אתם חייבים לירות טילים לשם"

פרטים חדשים על פרשיית הריגול החמורה. המרגל הערבי מטירה סירב לקבל כסף, ועשה זאת מתוך שנאה לישראל

פרטים חדשים על פרשיית הריגול החמורה. הבוקר (חמישי) הותר לפרסום כי בפעילות משותפת של שירות הביטחון הכללי וימ״ר מחוז מרכז במשטרת ישראל נעצר לחקירה אחמד פוואז עבד אל עזיז דעאס, אזרח ישראלי תושב טירה, בחשד ליצירת קשר עם גורם איראני וביצוע משימות בהנחייתו.

מחקירתו בשב״כ ובימ״ר מרכז במשטרה עלה כי דעאס עמד בקשר עם אותו גורם עוין וזאת בעת שמדינת ישראל מצויה במלחמה. במסגרת הקשר שלח הנאשם מיקומים ותמונות של אתרים ביטחוניים ונקודות עניין נוספות בישראל, מידע אשר יש בו כדי לפגוע פגיעה של ממש בביטחון המדינה ובציבור אזרחיה.

מכתב האישום עולה כי הנאשם עשה זאת בחינם מתוך שנאתו לישראל, הראה לסוכן האירני בשיחות וידאו לאן לשגר טילים ודרש ״שיהיו תוצאות במקום״, בין היתר תיעודים של תחנת המשטרה ומבנה העירייה בטירה.

בנוסף, הוא שלח לאירנים תיעוד ומיקום של מתקנים רגישים - כולל נמל ותחנת הכוח באשדוד, בניין התעשייה האווירית ותחנת המשטרה ובניין העירייה, וכן של בסיס צה״ל.