השיחות יקרסו? זה האולטימטום החדש של ארה"ב וישראל ללבנון

לקראת סבב שיחות משולש נוסף בין ישראל, לבנון וארה"ב, גורמים מקורבים לשיחות מספרים כי בפני לבנון הוצבה דרישה שיכולה לערר את המשך השיחות

לא תהיה הפסקת אש כוללת בלבנון, עד שחיזבאללה ינוטרל. זה האולטימטום הישראלי-אמריקאי שיוצב בפני המשלחת הלבנונית במהלך סבב השיחות הקרוב.

במה שמתואר על ידי גורמים מקורבים לשיחות בין הצדדים כמהלך מתואם בין ישראל וארצות הברית, ישראל הודיעה ללבנון כי לא התחייבה להפסקת אש כוללת, וכי אין בכוונתה לנצור את האש כל עוד חיזבאללה איננו מנוטרל, בין אם במסגרת צבאית או מדינית.

על פי הדיווחים, המשלחת הלבנונית העלתה את הנושא בסבב השיחות הקודם, וביקשה כי ישראל תנצור את האש בזמן השיחות, אך ישראל השיבה בתמיכה אמריקאית כי אין בכוונתה לנצור את האש כל עוד חיזבאללה ממשיך לאיים על ביטחונה.

ארצות הברית עצמה תמכה בעמדה הישראלית והבהירה לביירות כי אין בכוונתה ללחוץ על ישראל לקיים הפסקת אש במסגרת הקיימת. בנוסף נמסר ללבנון כי על מנת להתחייב להפסקת אש, גם ישראל וגם ארה"ב צריכה לראות מחויבות מצידה לפתרון הבעיה בשטח.