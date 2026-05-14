ארה"ב וסין במהלך מתואם נגד איראן: "לא יכולה להחזיק בגרעין"

הבית הלבן עדכן לפני זמן קצר כי ארצות הברית וסין הגיעו לשורה של סיכומים בקשר לאיראן, שתי המדינות הודיעו כי איראן לא יכולה להחזיק נשק גרעיני ולא יכולה לדרוש עמלות על מעבר במיצרי הורמוז

במהלך ראשון ומתואם בנושא האיראני שיוצא מחזית הפסגה הסינית-אמריקאית כעת בבייג'ינג, יוצאות שתי המעצמות נגד השאיפות הגרעינית של המשטר האיראני ונגד ניסיונות להטיל עמלות על מיצרי הורמוז.

מהבית הלבן נמסר כי במסגרת השיחות בין הנשיא טראמפ לנשיא שי, הוסכם כי איראן לעולם לא יכולה להחזיק בנשק גרעיני או ביכולת לפתח אמצעי שכזה, ומעבר לכך, הסכימו שני המנהיגים וקבעו כי אף מדינה לא יכולה לדרוש עמלות מעבר על מסלולי מסחר ימיים טבעיים.

מהבית הלבן נמסר: "סוכם עם סין כי איראן לעולם לא יכולה להחזיק או להשיג נשק גרעיני וכי לא ניתן להטיל עמלות ומכסים על תנועה בהורמוז".