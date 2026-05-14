"פצצה מתקתקת": נהג אוטובוס ערבי ניסה לדרוס נוסעת בירושלים

בארגון חוננו פנו למשטרה בדרישה לעצור נהג של חברת "אקסטרה", שלטענת נוסעת קילל אותה, סגר את דלתות האוטובוס על גופה במכוון ואף החל בנסיעה לעברה כשניסתה לברר את זהותו.

אירוע אלימות חריג בתחבורה הציבורית בבירה: ארגון חוננו פנה (היום) למשטרת ישראל בדרישה לעצור לאלתר ולהעמיד לדין נהג אוטובוס של חברת "אקסטרה", בטענה שתקף באלימות נוסעת יהודייה וניסה לדרוס אותה במסוף האוטובוסים בהר נוף שבירושלים.

על פי המכתב שהגיש עו"ד חיים בלייכר מארגון חוננו למשטרה, האירוע החל לאחר שהנוסעת עלתה לאוטובוס, אך הנהג החל לצעוק לעברה כי מדובר בתחנה האחרונה. כאשר הנוסעת ביקשה לרדת מהדלת הקדמית, תוך שהיא מבקשת מהנהג לדבר אליה בצורה מכבדת, האירוע הידרדר במהירות.

"החשוד סגר את דלת האוטובוס והחל להטיח בה קללות מיניות ובוטות בערבית", תיאר עו"ד בלייכר בפנייתו למשטרה. "לאחר מכן פתח החשוד את הדלת ובעוד מרשתי מנסה לרדת מהאוטובוס, סגר החשוד את דלתות האוטובוס על גופה של מרשתי במכוון, בעודה 'חצי בפנים חצי בחוץ', וחזר על פעולה זו מספר פעמים". כתוצאה מכך, טוענים בארגון, ספגה הנוסעת מכות מהדלתות ונגרמו לה כאבים בגופה.



הדרמה הגיעה לשיאה לאחר שהנוסעת הצליחה להיחלץ מהדלתות. על פי התלונה, היא נעמדה מול חזית האוטובוס ודרשה מהנהג להזדהות בפניה, אך זה הגיב בנסיעה חזיתית לעברה. "החשוד החל בנסיעה לכיוונה תוך שהאוטובוס פוגע בה פיזית, דבר שאילץ את מרשתי להיאחז בכלי הרכב הנע כדי שלא להידרס", תואר בתלונה. "רק תושייתה וזעקותיה לעזרה מנעו אסון כבד".

בארגון חוננו מתריעים כי מדובר בחלק מתופעה רחבה יותר ודורשים אכיפה מחמירה נגד נהגים אלימים. עו"ד בלייכר, המייצג את הנוסעת, מסר: "אל מחלקת נפגעי איבה בחוננו מגיעות כל העת תלונות על פשעי שנאה של נהגי אוטובוס בני מיעוטים כלפי האוכלוסייה היהודית. התלונות כוללות תקיפות, איומים, הפחדות ובלימות חירום לא נצרכות המביאות לפציעות נוסעים".

"מדובר בתופעה מסוכנת המעידה על פוטנציאל הסיכון הגבוה הקיים מאותם נהגי אוטובוס אשר ביטחונם ובטיחותם של אזרחים רבים בידם", סיכם בלייכר. "אנו דורשים מרשויות החוק והאכיפה לטפל בנהגים שפורעים במלוא חומרת הדין, שכן נהגים מסוג זה הינם פצצות מתקתקות"