הפדיחה של כאן באירוויזיון: קרואטיה נעלבו - ובתאגיד התנצלו

פוסט פייסבוק שהשווה סמל מסורתי של נציגות קרואטיה לקעקוע חינה עורר זעם; התאגיד פרסם התנצלות: "לא הייתה כוונה לפגוע"

טעות ברשתות החברתיות של תאגיד השידור "כאן" הובילה אמש (רביעי) למבוכה דיפלומטית קטנה מול המשלחת הקרואטית לאירוויזיון.

בפוסט שעלה בעמוד הרשמי של התאגיד, לגלגו הכותבים על הקעקוע שמעטר את ידה של הנציגה הקרואטית ודימו אותו ל"קעקוע חינה באילת". אלא שמה שנראה לכותבי הפוסט כעיטור זמני וחסר משמעות, התברר כסמל תרבותי עמוק ורב-שנים.

מדובר במוטיב של "קעקוע נוצרי קרואטי", מסורת עתיקה מהבלקן שמקורה בהתנגדות של נשים לאלימות ולדיכוי. הקעקועים הללו שימשו לאורך ההיסטוריה כסימני זהות והגנה, וזכו להערכה רבה כחלק מהמורשת הלאומית הקרואטית.

בעקבות הביקורת על חוסר הרגישות והבורות התרבותית, הוסר הפוסט במהירות. מטעם "כאן" נמסר בתגובה: "תאגיד השידור הישראלי הסיר מידית את הפוסט. לא היתה בכוונת כאן לפגוע במשלחת קרואטיה, או בציבור הקרואטי. אנו מתנצלים על הפרסום, ונעביר התנצלות זו גם לראש משלחת קרואטיה".