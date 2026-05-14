המיליון בידיים שלהם: טום ואלמוג מ"המירוץ למיליון" קטפו את הפרס

אחרי מסע מפרך חוצה יבשות וגמר מורט עצבים, הזוכים הגדולים של "המירוץ למיליון" הגיעו הבוקר למשרדי קשת 12 כדי לאסוף את הצ'ק הנכסף ולהתחיל את החגיגות הרשמיות.

הבוקר (חמישי) לבש חג במסדרונות קשת 12 ברמת החייל, כאשר טום ואלמוג מהמירוץ למיליון, הצמד שכבש את המסך ואת לב המדינה, התייצבו במשרדי ההנהלה.

לאחר שבועות של מתח, משימות פיזיות בלתי אפשריות ודרמות מסביב לעולם, השניים הגיעו כדי לפדות את הפרס הגדול – מיליון שקלים חדשים. הזוג, שנראה נרגש אך עייף מההמולה התקשורתית שליוותה את הניצחון, התקבל על ידי צוות ההפקה עם זר פרחים.

הניצחון של טום ואלמוג נחשב לאחד המרשימים בתולדות הפורמט בישראל, בזכות שילוב של קור רוח, עבודת צוות יוצאת דופן ויכולת ניווט שהשאירה את המתחרים מאחור. כעת, כשהצ'ק בידיהם, נראה שהמירוץ האמיתי שלהם – לחיים שאחרי התהילה – רק מתחיל.