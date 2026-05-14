גם אצלכם? תקלה עולמית בוולט בשיא העומס

בשיא העומס: תקלה טכנית גלובלית בוולט הובילה להפסקת שירות המשלוחים בדיוק בשעת הצהריים. החברה הודיעה כי ניתן לבצע הזמנות באיסוף עצמי בלבד

משתמשי וולט חווים כעת תקלה באפליקציית המשלוחים, בדיוק בשעת צהריים המאופיינת בלחץ גדול של הזמנת אוכל ממסעדות.

מדובר בתקלה טכנית עולמית של חברת וולט שמונעת מלקוחות אפשרות לבצע הזמנה. התקלה החלה לפני כשעה, לאחר זמן קצר תוקנה ושוב חזרה. כעת הודיעה וולט כי האפליקציה סגורה למשלוחים אך פתוחה להזמנות באיסוף עצמי.

זוהי תקלה שנייה נפתח בכרטיסייה חדשה בתוך שבועיים באפליקציה. מוולט נמסר: "אנו חווים כעת תקלה טכנית גלובלית ולכן האפליקציה סגורה זמנית למשלוחים אך פתוחה להזמנות איסוף עצמי. אנו פועלים לטיפול התקלה ומתנצלים על אי הנוחות הזמנית".



