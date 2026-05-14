בג"ץ דחה את ההודעה "החסויה" של היועמ"שית

שופטי בג"ץ דחו את בקשתה של היועמ"שית לעדכון ההחלטות השיפוטיות בעניינו של תת-אלוף רומן גופמן

בית המשפט העליון דחה היום (חמישי) את בקשתה של היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, לעדכון ההחלטות השיפוטיות בעניינו של תת-אלוף רומן גופמן.

זאת לאחר שהבוקר הגישה היועמ"שית הודעה חסויה דחופה לבית המשפט, בניסיון להשפיע על המתווה המשפטי הקיים בתיק.

בתשובתם הם השיבו: "אין באמור בהודעה החסויה כדי לשנות את ההחלטות שניתנו עד היום. לצד זאת ב״כ משיב 5 (אוהד שלם, שמייצג את גופמן, א"ג) רשאי להתייחס לדברים בפן העובדתי בהודעה קצרה מטעמו שלא תעלה אף היא על 2 עמודים ותוגש עד 15.05.26 בשעה 10,ככל שהוא יימצא לנכון".