יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על יאיר גולן

הוא היה סגן רמטכ"ל, נכנס לפוליטיקה עם אהוד ברק - ומאז לא מפסיק לעורר סערות. מהאמירות על "תהליכים" ו"תתי אדם", דרך העימותים עם הימין ועד החזרה הגדולה לפוליטיקה: 10 דברים שאולי לא ידעתם על יאיר גולן, האיש שמצליח להדליק את המערכת כמעט בכל הופעה

הוא היה סגן רמטכ"ל, הפך לאחת הדמויות הכי מדוברות בשמאל הישראלי, ולא מעט מהאמירות שלו הצליחו לעורר סערות ציבוריות. לרגל יום הולדתו של יאיר גולן, חזרנו ל-10 דברים מעניינים על האיש שמצליח לעורר ויכוח כמעט בכל הופעה תקשורתית.

1. מצנחנים לצמרת צה"ל

למרות שעבר את המיונים לקורס טיס, גולן החליט דווקא להתנדב לצנחנים בעקבות אחיו. משם התחילה קריירה צבאית ארוכה שנמשכה כמעט ארבעה עשורים.

2. הוא שירת כמעט בכל תפקיד בכיר בצה"ל

במהלך השנים גולן היה מפקד פיקוד העורף, מפקד פיקוד הצפון ולבסוף גם סגן הרמטכ"ל. למרות המסלול המרשים, הוא מעולם לא מונה לרמטכ"ל - דבר שלפי מקורביו מאוד אכזב אותו.

יאיר גולן צילום: (צילום: חיים גולדברג / פלאש90)

3. "נאום התהליכים"

ב-2016, בזמן שכיהן כסגן הרמטכ"ל, נשא גולן נאום בטקס יום השואה שבו אמר כי הוא מזהה בישראל "תהליכים מעוררי חלחלה" שמזכירים תקופות אפלות בהיסטוריה האירופית. הדברים עוררו סערה פוליטית וציבורית עצומה, במיוחד בימין, שם האשימו אותו בהשוואה חמורה בין ישראל לגרמניה שלפני השואה.

4. נכנס לפוליטיקה עם אהוד ברק

אחרי השחרור מצה"ל, גולן לא חיכה הרבה ונכנס ישר לחיים הפוליטיים דרך מפלגת "ישראל דמוקרטית" של אהוד ברק - מהלך שסימן כבר מההתחלה לאיזה צד של המפה הוא מכוון.

5. קרא למתנחלים פורעים "תתי אדם"

ב-2021 עורר סערה נוספת כשאמר על פורעים יהודים בחומש: "אלה תתי אדם". אחרי הביקורת ניסה לרכך את הדברים - אבל הנזק התקשורתי כבר נעשה.

יאיר גולן צילום: (צילום: חיים גולדברג / פלאש90)

6. רוצה להגביל את ערוץ 14

אחת האמירות הכי נפיצות שלו מהשנים האחרונות הייתה התמיכה בהטלת מגבלות על ערוץ 14, שלדבריו "עוסק באופן שיטתי בהסתה". גם כאן - הביקורת לא איחרה להגיע, כולל מצד פוליטיקאים מהמרכז.

7. ב-7 באוקטובר הגיע עצמאית לדרום

אחד הרגעים שקיבלו הערכה רחבה גם ממי שלא מסכים איתו פוליטית היה ב-7 באוקטובר, כשנסע מיוזמתו לאזור הנובה וסייע בחילוץ צעירים מהשטח.

8.גם "נץ ביטחוני" וגם איש שמאל?

גולן מנסה במשך שנים לשלב בין תדמית ביטחונית קשוחה לבין עמדות מדיניות שמאליות יחסית - שילוב שלא תמיד עובד לו פוליטית. מצד אחד התנגדות ל-BDS, מצד שני תמיכה בהיפרדות מהפלסטינים ובפתרון שתי המדינות.

יאיר גולן צילום: יונתן זינדל/פלאש90

9. הוא הפסיד במרצ

אחרי שהפסיד לזהבה גלאון בפריימריז במרצ ולא נכנס לכנסת, רבים חשבו שסיים פוליטית. אבל ב-2024 הוא חזר, השתלט על מפלגת העבודה והוביל את האיחוד עם מרצ למפלגת "הדמוקרטים".

10. הוא נשוי ואב לחמישה בנים

לצד הקריירה הצבאית והפוליטית הארוכה, גולן נשוי לרותי ואב לחמישה בנים. המשפחה מתגוררת בראש העין.



