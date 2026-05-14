לא רק מגישת חדשות: ההישג הבינלאומי הענק של יונית לוי

רומן הנוער "אל תאכילו את המפלצת" שכתבו יחד מגישת המהדורה המרכזית של חדשות 12 יונית לוי וחברתה מ-CNN ביאנה גולודריגה, יצא לאור בעברית בהוצאת מודן וזמין כעת בחנויות הספרים ברחבי ישראל.
לרגל ההשקה הגיעה גולודריגה לישראל, והשתיים מסרו את הספר בספרייה הלאומית בירושלים. הספר, שנכתב על רקע העלייה החדה באנטישמיות בעולם לאחר ה-7 באוקטובר, עוקב אחר שלושה בני נוער יהודים משיקגו המתמודדים עם אנטישמיות גואה בבית ספרם, ומיועד לקוראים בגילאי 9-14 והוריהם
. מאז יציאתו בנובמבר בארה"ב תחת השם Don't Feed the Lion נמכרו למעלה מ-34,000 עותקים באנגלית, הספר קטף מקום ראשון באמזון בקטגוריות ספרות יהודית לילדים וספרי ילדים על דעות קדומות, וזכה לשבחים מגל גדות, סשה ברון כהן ועד ג'ייק טאפר. הספר ברשימת רבי המכר של העיתון USA today.
תגובות