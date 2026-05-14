לא רק מגישת חדשות: ההישג הבינלאומי הענק של יונית לוי

יותר מ-34 אלף עותקים נמכרו בארה"ב, והיד עוד נטויה: הספר שכתבה מגישת המהדורה המרכזית יחד עם ביאנה גולודריגה הפך לתופעה בינלאומית. עכשיו הוא מגיע לישראל

רומן הנוער "אל תאכילו את המפלצת" שכתבו יחד מגישת המהדורה המרכזית של חדשות 12 יונית לוי וחברתה מ-CNN ביאנה גולודריגה, יצא לאור בעברית בהוצאת מודן וזמין כעת בחנויות הספרים ברחבי ישראל.

לרגל ההשקה הגיעה גולודריגה לישראל, והשתיים מסרו את הספר בספרייה הלאומית בירושלים. הספר, שנכתב על רקע העלייה החדה באנטישמיות בעולם לאחר ה-7 באוקטובר, עוקב אחר שלושה בני נוער יהודים משיקגו המתמודדים עם אנטישמיות גואה בבית ספרם, ומיועד לקוראים בגילאי 9-14 והוריהם

יונית לוי וביאנה גולודריגה בספריה הלאומית צילום: מיכאל זכרי, הספרייה הלאומיות

. מאז יציאתו בנובמבר בארה"ב תחת השם Don't Feed the Lion נמכרו למעלה מ-34,000 עותקים באנגלית, הספר קטף מקום ראשון באמזון בקטגוריות ספרות יהודית לילדים וספרי ילדים על דעות קדומות, וזכה לשבחים מגל גדות, סשה ברון כהן ועד ג'ייק טאפר. הספר ברשימת רבי המכר של העיתון USA today.