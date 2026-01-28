בת לאב מוסלמי ואם יהודייה שהייתה נשואה בעצמה למוסלמי וסבלה מאלימות קשה שבה ליהדות לאחר פיטרת אימה. יד לאחים: "עדות לכוחה של הנשמה היהודית שאינה דועכת לעולם"

בבית הדין הרבני התקיים בימים האחרונים אירוע מרגש של יהודייה שנישאה למוסלמי ושבה ליהדות. מרים (שם בדוי) נולדה למציאות מורכבת כדור שני להתבוללות, כאשר אימה הייתה יהודייה ואביה מוסלמי. כמו אימה, גם מרים נישאה לגבר מוסלמי, עמו הקימה בית באחד מיישובי אזור המשולש, ונולדו להם שלושה ילדים.

במהלך השנים מרים סבלה מאלימות מצד בן זוגה, ובשלב מסוים הקשר הזוגי שלהם הסתיים. אך נקודת המפנה הגיעה לאחר פטירת אימה. זה היה הרגע המכונן שבו מרים החליטה כי היא רוצה לשוב לשורשיה היהודיים. היא פנתה לארגון 'יד לאחים' בבקשה לסיוע, ושם הצמידו לה עובדת סוציאלית שליוותה אותה ברגישות ובמקצועיות.

תוך כדי ההליך, התברר כי על אף שמרים אינה חיה עוד עם בן זוגה המוסלמי, בית הדין קבע כי היא לא יכולה להמשיך להתגורר בעיר ערבית. האישה קיבלה את ההחלטה, עברה לעיר במרכז הארץ והחלה במקביל לשמור תורה ומצוות. קושי משמעותי נוסף נגע להוכחת יהדות אימה, שנפטרה – דבר שחייב פנייה לבית המשפט לצורך קבלת מסמכים ממשרד הפנים.

לאחר הליך בירוקרטי ממושך, ובין היתר על רקע העובדה שאחיותיה עברו בעבר הליך דומה ושבו ליהדות, היא הצליחה להשלים את ההשבה. מקרה זה מצטרף לסיפורי השבה ליהדות נוספים שמתקיימים כל העת בארגון 'יד לאחים', המלווה נשים רבות בדרכן הקשה הביתה.

בארגון ברכו על סגירת המעגל המרגשת הזו ורואים בה חשיבות לאומית ורוחנית עצומה עבור העם כולו. לדבריהם, "סיפור המאבק והניצחון של מרים הוא עדות לכוחה של הנשמה היהודית שאינה דועכת לעולם, גם לאחר דורות של התבוללות"