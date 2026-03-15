הרב יובל שרלו בתגובה לפרשת שושנה סטרוק ז"ל

הלב יוצא אל מי שלא מצא עוד טעם בחייו ושלח ידו בנפשו. מבחוץ – איש לא יוכל להבין זאת. דיכאון ודומיו הם מחלה. כמו סרטן. כמו מחלות קשות אחרות. ולעולם אין איש יכול לשפוט מבחוץ.

הכאב שנותר בעולם

הכאב העצום מביא לחיפוש גאולה במוות, אבל הוא מותיר כאב נורא בעולם. על האובדן; התחושה שלא הצלחנו למנוע את זה; נקיפות המצפון; והכאב הנורא. קשה למצוא מקום מדויק יותר ל"אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו" – ויהי רצון שלעולם לא נגיע.

להציב גדר בפני התהום

באותה עוצמה אנחנו קרואים להציב את ההתאבדות כפעולה אסורה. לא לגיטימית. לא ראויה בהקשרים של החיים שלנו. שלא תהיה אופציה. שלא תישקל. שתהא מחוץ לתמונה.

על ידי האזנה קשובה לכל אחד; תשומת לב להולכים בצדי הדרכים; הבהרה מתמדת שהדבר אסור. פשוט אסור. עד כמה שיש בידינו, וכאמור – לא הכל הוא בידינו, אבל אנחנו חייבים לעשות כל דבר כדי לעצור את הנפילה העמוקה הזו לתהום.

הבחירה בחיים

תנחומים למשפחות. שותפות בכאב הגדול. אנושיות. ובחירה בחיים.