עיתונאי בכיר נפגע מרכב חולף באיזור המרכז

עיתונאי בכיר נפצע מוקדם יותר היום מפגיעת רכב חולף. צוותי רפואה שהוזעקו למקום פינו אותו לבית החולים להמשך טיפול.

עיתונאי מוכר נפגע מוקדם יותר היום (ראשון) בתאונת דרכים שאירעה בעיר הרצליה. על פי הדיווח של לי עייש באתר i24NEWS, העיתונאי נפגע מרכב חולף בעת ששהה ברחוב.

גורמי רפואה שהגיעו לזירה העניקו לו טיפול ראשוני מציל חיים ולאחר מכן פינו אותו לבית החולים הקרוב, כשהוא סובל מחבלות ומצבו מוגדר בינוני. בני משפחתו ועמיתיו למקצוע עודכנו בפרטי האירוע.

כוחות משטרה שהגיעו לזירת התאונה החלו באיסוף ממצאים ופתחו בחקירה רשמית לבחינת נסיבות הפגיעה. בשלב זה נבדק האם מדובר בטעות אנוש של הנהג הפוגע או בגורם אחר שהוביל לתאונה.