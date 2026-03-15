אזרח אסף לרכבו פצצת מצרר ששוגרה מאיראן; זה היה ההסבר שלו

במהלך נפילת טילים בעיר, אסף החשוד את הנפל המסוכן לתוך רכבו ונמלט מהמקום. המשטרה הצליחה להתחקות אחר מספר הרכב, איתרה את החשוד והזעיקה חבלנים לטיפול בפריט הנפיץ

אירוע חריג ומסוכן התרחש היום (ראשון) בבני ברק: המשטרה עיכבה תושב טירה בחשד שאסף לתוך רכבו פצצת מצרר שנפלה בעיר במהלך מטח טילים, ונמלט מהזירה. למשטרה הוא הסביר כי עשה זאת כדי להראות לחברת הביטוח שלו.

האירוע החל בזמן נפילת הטילים, אז הבחין החשוד בפריט האמל"ח, העלה אותו לרכבו ועזב את המקום במהירות. כוחות המשטרה, שהחלו בפעולות חקירה מהירות, הצליחו להתחקות אחר מספר הרכב של החשוד באמצעות אמצעים טכנולוגיים, איתרו את מיקומו ועיכבו אותו לחקירה.

חבלני המשטרה הוזעקו למקום בו אותר הרכב, בודדו את הזירה וטיפלו בפצצת המצרר שנמצאה בתוכו. לאחר מכן ביצעו החבלנים סריקות יסודיות נוספות באזור כדי לוודא שלא נשקפת סכנה נוספת לציבור ולא נמצאו נפלים נוספים.

במשטרה שבים ומדגישים בפני הציבור: בכל מקרה של זיהוי חפץ חשוד או נפל טיל, יש להתרחק מהמקום מיד, להרחיק סקרנים ולדווח למוקד 100. חל איסור מוחלט לגעת בפריטים אלו, להזיזם או לאסוף אותם, שכן מדובר בסכנת חיים ממשית.