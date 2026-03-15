דיווחים מתגברים: מוג'תבא חמינאי הוברח למוסקבה לאחר שנפצע

על פי העיתונות הערבית במפרץ, מוג'תבא חמינאי, בנו ויורשו של האייתולה עלי חמינאי והמנהיג העליון החדש של איראן, שעד כה לא נראה כלל באיראן מאז מינויו, מוסתר ברוסיה לאחר שהוברח מאיראן עם תחילת המלחמה.

עיתון "אל-ג'ארדיה" הכוויתי מדווח מפי מקורות יודעי דבר כי ייתכן ומוג'תבא חמינאי, המנהיג העליון החדש של איראן, כלל איננו באיראן. על פי העיתון, לאחר פציעתו המורכבת ובעקבות הכאוס באיראן והחשש שיבוצע ניסיון חיסול נוסף על מוג'תבא, הוברח היורש של חמינאי מהמדינה אל מוסקבה, שם הוא מוסתר על ידי השלטונות בעודו עובר טיפולים רפואיים מורכבים.

מהגורמים נמסר כי קיימות אינדיקציות כי לאחר פציעתו של מוג'תבא, בפעם הראשונה בתקיפה על בית אביו ופעם נוספת בתקיפה נוספת על חדר בית החולים בו טופל, החליטו משמרות המהפכה להבריח את מוג'תבא אל רוסיה, שם, על פי הדיווחים, מטופל בחשאי המנהיג העליון של איראן, שעבר שם ניתוח מורכב בעקבותיו פציעותיו הקשות, אשר קיימים דיווחים כי מוג'תבא אף נמצא בקומה.