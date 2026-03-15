לימור לבנת תוקפת את השמועות על בתה

השרה לשעבר לימור לבנת תוקפת את השמועות נגד בתה שהופצו ביממה האחרונה, והודיעה כי בכוונתה לתבוע את מי שהפיץ אותן

השרה לשעבר לימור לבנת הודיעה הערב כי בכוונתה לתבוע את מי שהפיץ את השמועה השקרית לפיה בתה שמה קץ לחייה. אמש, עם תחילת השמועות על מותה של בת של אישיות ציבורית מוכרת, פורסמו ברשתות החברתיות הודעות שטענו כי מדובר בבתה של לימור לבנת, בזמן שהיה מדובר, כאמור, בבתה של השרה לשעבר, אורית סטרוק.

בתגובה למתקפה של עמית סגל על שקמה ברסלר, כתבה לו לבנת: "אשמח שתגנה את החלאות שהפיצו הלילה והבוקר שמדובר בבת שלי, שתיבדל לחיים טובים וארוכים, שכביכול התאבדה. תודה".

סגל השיב לה: "לא שמעתי על זה, זה נורא. והייתי יוצא נגד זה בדיוק כמו על שמועות שווא חולניות על חברי כנסת משמאל. לא הכל זה פוליטי ודרך המשקפת הרל"ביסטית".

אחד הגולשים הציע ללבנת לתבוע את מפיצי השמועה. היא מצידה הודיעה: "אתבע גם אתבע".