עוד 16 יום לפיזור הכנסת. מתי הבחירות במקרה כזה?

אם הקואליציה לא תצליח להעביר תקציב תוך 16 יום - הכנסת תתפזר ונצא לבחירות. המדריך המלא לקריסת הממשלה

לפי חוק יסוד: הכנסת, אם חוק תקציב המדינה לא עובר עד ה-31 במרץ, הכנסת נחשבת כאילו החליטה על התפזרותה במועד זה.

בניגוד להצעה רגילה לפיזור הכנסת, כאן אין צורך בהצבעה או ברוב של 61 חברי כנסת. בחצות הלילה של ה-31 במרץ, אם התקציב לא אושר בקריאה שנייה ושלישית - הממשלה הופכת לממשלת מעבר, והכנסת ה-25 תסיים את דרכה בצורה אוטומטית.

הקואליציה תשתמש בכל הכלים העומדים לרשותה כדי לנסות להעביר את הצעת חוק התקציב עד הדד-ליין בסוף החודש, אך מה יקרה אם היא לא תצליח?

במצב כזה - הבחירות יהיו ביוני

החוק הישראלי אינו מאפשר לממשלה לכהן לאורך זמן ללא תקציב מאושר, וקובע לוח זמנים קשיח לקיום בחירות במקרה של אי-העברת תקציב. לפי חוק יסוד: הכנסת: "הבחירות לכנסת ייערכו ביום ג' האחרון שלפני תום 90 הימים מיום פיזור הכנסת."

אם הכנסת מתפזרת ב-31 במרץ 2026, תקופת 90 הימים מסתיימת ב-29 ביוני 2026. בהתאם לכך, התאריך הצפוי לבחירות הוא יום שלישי, ה-23 ביוני 2026 (ח' בתמוז התשפ"ו).

הצד הכלכלי: חיים על "תקציב המשכי"

במצב שבו חוק התקציב לא עובר עד המועד הקבוע בחוק, המדינה לא "נסגרת", אך היא נכנסת למצב כלכלי בעייתי המכונה "תקציב המשכי".

במצב כזה הממשלה רשאית להוציא בכל חודש סכום השווה ל-1/12 (אחד חלקי 12) מהתקציב השנתי הקודם, בתוספת הצמדה למדד. כלומר, התקציב לא מעודכן למציאות הנוכחית, אלא למציאות של השנה שעברה.

המשמעות: אין מקור תקציבי לפרויקטים חדשים, אין רפורמות משמעותיות כמו רפורמת החלב ששר האוצר סמוטריץ' עדיין מקווה להעביר, וכל הוצאה חריגה - במיוחד כזו הנדרשת לניהול המלחמות באיראן, בעזה ובלבנון - דורשת אישורים מיוחדים ומסובכים של "ועדת חריגים" במשרד האוצר. עבור מערכת הביטחון והרשויות המקומיות בעוטף ובצפון, מדובר במכה אנושה ליכולת התכנון לטווח ארוך.

כאמור, הקואליציה תעשה הכל כדי לנסות בכל זאת להעביר את התקציב, כולל ויתור על מהלכים משמעותיים מבחינתה, כמו חוק הגיוס ורפורמת החלב, אך שעון החול הולך ואוזל והדיונים מתקדמים בקצב איטי מאוד. נשאר רק לראות האם הקואליציה תדביק את הקצב.