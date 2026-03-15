דובר צה"ל: המשטר באיראן מוחלש, אך הפלתו תלוי בידי האיראנים

דובר צה"ל, תת אלוף אפי דפרין, מסר הערב (ראשון) הצהרה במהלכה אמר כי המשטר באיראן מוחלש ומעורער, וכי צה"ל מחליש אותו מדי יום. יחד עם זאת הדגיש דפרין כי מטרת צה"ל אינו להפיל את המשטר ודבר זה צריך להיעשות בידי העם האיראני.

"בימים האחרונים ראינו ניסיונות של איראן וחיזבאללה להגביר את הירי לעבר ישראל, זאת תגובה ישירה ללחץ הצבאי שלנו. המטרה שלנו - לפגוע בכל המערכים והיכולות של המשטר, אנו עושים זאת כתף אל כתף לצד ארה"ב. תקפנו יותר מ-700 מטרות של מערך הטילים, הוצאנו מכלל שימוש יותר מ-70% ממשגרי הטילים הבליסטיים".

בנוסף, התייחס דפרין לירי הטילים מאיראן ולתוכנית הגרעין: "חיל האוויר מדכא את הירי מאיראן. אנו תוקפים אתרים שבהם איראן מנסה לבצר ולהסתיר את תוכנית הגרעין. יש לנו עוד אלפי מטרות באיראן, המשטר מעורער ומסתיר את זה מהתושבים שלו".



