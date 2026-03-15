צעד היסטורי: המועצה הוותיקה הוכרזה כעיר

הוועדה הגיאוגרפית המליצה באופן סופי לשדרג את מעמד המועצה לעירייה. עם זינוק דמוגרפי, ניהול פיננסי ללא דופי ותוכניות ענק למסחר ותעסוקה, היישוב מתכונן לעידן החדש. ראש המועצה יוסי אסרף: "נשמור על האופי הכפרי"

גבעת זאב עושה את הצעד המשמעותי ביותר בתולדותיה בדרך להפוך לעיר רשמית בישראל. הוועדה הגיאוגרפית של משרד הפנים הגישה לאחרונה את הדוח המסכם שלה, ובו קביעה חד-משמעית כי היישוב בשל לשדרוג מעמדו המוניציפלי ממועצה מקומית לעירייה. המהלך נועד להתאים את המבנה הארגוני למציאות בשטח, שבה היישוב כבר מתפקד הלכה למעשה כעיר לכל דבר.

נתוני הדוח חושפים את הזינוק האדיר שעבר היישוב בשנים האחרונות. בעוד הנתונים הרשמיים מצביעים על כ-25,000 תושבים, ההערכות המקצועיות במועצה קובעות כי בפועל מתגוררים בה כ-35,000 איש, עם קצב צמיחה שנתי מרשים של 4.5%. כמעט מחצית מהאוכלוסייה מורכבת מילדים ובני נוער, נתון שמחייב את המערכת להיערכות רחבה למתן שירותי חינוך עירוניים מתקדמים.

לצד הצמיחה הדמוגרפית, הוועדה צופה עתיד כלכלי מבטיח לעיר החדשה. המועצה מקדמת בימים אלו מהפכה בתחום התעסוקה והמסחר, עם תוכניות להקמת כ-440,000 מטרים רבועים של שטחים מניבים. מימוש התוכניות הללו צפוי להזניק את ההכנסות העצמיות של הרשות ולהבטיח לה איתנות פיננסית לאורך שנים, תוך צמצום התלות בתקציבי ממשלה.

חברי הוועדה לא חסכו בשבחים על הניהול המקצועי של המועצה, שמתנהלת בעצמאות מלאה וללא צורך בחשב מלווה. הדוח מציין כי למרות הגידול המואץ, הרשות מציגה איזון תקציבי ויעילות מרשימה, הכוללת זינוק באחוזי הגבייה מ-81% ל-94% בתוך שנתיים בלבד. מדובר בהוכחה חותכת למינהל תקין המאפשר את המעבר המקצועי למעמד של עירייה.

ראש המועצה יוסי אסרף בירך על ההחלטה ומסר כי ההמלצה היא תעודת כבוד לתושבים ולעובדי המועצה. "אנו מצפים לחתימה הפורמלית על הצו בקרוב", ציין אסרף, "שינוי המעמד יעניק לנו כלים וסמכויות להמשיך לפתח את העיר ולמשוך יזמים. עם זאת, נשמור מכל משמר על האופי הכפרי של העיר ונוודא שהבנייה החדשה תשאיר שטחים נרחבים לפארקים וריאות ירוקות".