זה העיתונאי הבכיר שנפצע בתאונת פגע וברח

הכתב הוותיק פונה לבית החולים בילינסון לאחר שנפגע מרכב חולף. על פי הדיווחים, הוא מעד בעת שחצה מעבר חצייה ונחבל בראשו לפני שנפגע מהרכב. המשטרה חוקרת

העיתונאי שנפגע מוקדם יותר היום (ראשון) בתאונת דרכים בהרצליה הוא משה נוסבאום, כתב המשטרה המוכר של 'חדשות 12'. הוא נפצע באורח בינוני ופונה לקבלת טיפול רפואי.

מפרטים ראשוניים של האירוע עולה כי נוסבאום חצה מעבר חצייה בעיר הרצליה, ובעת החצייה ככל הנראה מעד ונחבל בראשו. מיד לאחר הנפילה, הוא נפגע מרכב שחלף במקום ולא הספיק לעצור בזמן.

צוותי רפואה שהוזעקו לזירה העניקו לו טיפול ראשוני ופינו אותו לבית החולים 'בילינסון' בפתח תקווה, כשהוא סובל מחבלת ראש ומצבו מוגדר בינוני ויציב.

מהמשטרה נמסר כי בוחני תנועה פתחו בחקירה רשמית לבירור נסיבות התאונה, ובשלב זה נבדקים כלל הכיוונים, כולל עדות הנהג הפוגע ששהה בזירה.

נוסבאום (72), מהעיתונאים הבכירים והמוערכים בישראל, מתמודד בשנים האחרונות עם מחלת ה-ALS, אך המשיך בעבודתו העיתונאית בחדשות 12 למרות המגבלות הפיזיות. עמיתיו למקצוע ואישי ציבור רבים שלחו איחולי רפואה שלמה והחלמה מהירה.

