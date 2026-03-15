עופר וינטר מגיב לסערה: לעשות הכל כדי להגיע לחקר האמת

תת-אלוף (במיל') עופר וינטר מתייחס בחריפות לפרשת לוחמי כוח 100 וההאשמות שהוטחו בהם, ומתריע מפני ניסיונות טיוח. בדברים נוקבים שפרסם, קורא וינטר לחשיפת האחראים למה שהוא מגדיר כ"עלילת דם" נגד לוחמי המילואים.

"פרשיית הפצ"רית – ממש בימים אלה, כשהתותחים רועמים ואנחנו בעיצומה של מלחמת קיום, יש מי שמנסה לטשטש ולקבור את הפרשייה הזו", פתח וינטר את דבריו. "אסור לנו להניח לזה לקרות. אנחנו חייבים לעשות הכל כדי להגיע לחקר האמת".

"מי השותפים לעלילת הדם?"

וינטר הדגיש כי ביטול האישומים נגד הלוחמים הוא רק תחילת התהליך הנדרש: "בפרט אחרי שהפצ"ר, באומץ רב ובצדק, ביטל את ההאשמות נגד החיילים – אנחנו חייבים לדעת מי השותפים לעלילת הדם הזו נגד לוחמי כוח 100. מדובר בעלילת דם שגרמה להאשמת צה"ל כולו בפשעי מלחמה שלא היו ולא נבראו".

לדבריו, חשיפת האמת היא חובה מוסרית ראשונה במעלה: "האמת חייבת להתגלות מתוך תפיסה ערכית של 'וביערת הרע מקרבך'. יש דברים פשוט שלא עושים – לא פוגעים בחיילים שלנו, ולא מוציאים את דיבתם רעה בעולם. יש לנו מספיק אויבים מבחוץ".

אזהרה מפני טיוח

בסיום דבריו, שלח וינטר מסר תקיף למקבלי ההחלטות ולמערכת המשפט הצבאית: "אני אומר לכל העוסקים במלאכה – היזהרו לכם פן תקברו את הפרשייה הזו. מי שינסה לקבור את הפרשייה, יהיה שותף להמשך עלילות הדם נגד חיילי צה"ל".