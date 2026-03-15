מלאי המיירטים אוזל? משרד הביטחון סוגר עסקאות בזק עם ארה"ב

עם הדיווחים על אפשרות למחסור במיירטים בישראל ומדינות נוספות מתגבר, ולמרות הכחשות נגדיות בישראל, משרד הביטחון מודיע על שליחות מיוחדת של בעל תפקיד בכיר, שיטוס מיד לניהול שיחות רכש "חיוניות" עם משרד המלחמה האמריקאי בארה"ב.
מטעם משרד הביטחון נמסר: "מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר ברעם, יצא הערב לביקור עבודה קצר בוושינגטון, בשליחות שר הביטחון, ישראל כ"ץ ". מהמשרד הרחיבו והודיעו: "אלוף (מיל') ברעם יקיים סדרת פגישות עם בכירים בפנטגון ובמחלקת המדינה בנושא קידום עסקאות רכש חיוני להתפתחות המערכה והעמקת שיתופי הפעולה האסטרטגיים בין המדינות".
ההודעה על שיחות רכש בהולות בעלות קשר מיידי למערכה, מגיעה לאחר הכחשות ישראליות בכל הנוגע למחסור מיירטים או חימושים קריטיים דומים.
תגובות