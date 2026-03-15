הממשלה נערכת לגייס 450,000 מילואימניקים

על רקע המתיחות בצפון וההיערכות לאפשרות של תמרון בלבנון, הממשלה תתבקש לאשר תוספת דרמטית של 170 אלף חיילים למכסת הגיוס המרבית שעומדת כיום על 280 אלף בלבד

ישראל נערכת להרחבה משמעותית של המערכה? על פי דיווח של מיכאל שמש ב'כאן חדשות', הממשלה צפויה להתבקש בקרוב לאשר מהלך דרמטי של הגדלת מכסת המילואים המקסימלית ל-450 אלף חיילים.

מדובר בבקשה רשמית של צה"ל ומערכת הביטחון, המגיעה על רקע הצורך המבצעי הגובר וההיערכות לאפשרות של פעולה קרקעית נרחבת בלבנון. הבקשה צפויה להגיע לאישור שרי הממשלה בימים הקרובים, ולאחר מכן תועבר לאשרור סופי בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת.

כיום, המספר המרבי של חיילי מילואים שניתן לגייס על פי חוק עומד על 280 אלף. העלאת הרף ל-450 אלף נועדה להעניק לצה"ל את "אורך הנשימה" והכוחות הנדרשים לניהול לחימה רב-זירתית בעצימות גבוהה, תוך שמירה על רמת מוכנות גבוהה בחזית הצפונית.

הגדלת המכסה ב-170 אלף חיילים נוספים מעידה על ההבנה במערכת הביטחון כי המלחמה עשויה להצריך סדרי כוחות בהיקפים חסרי תקדים, במידה ותוחלט על פתיחת שלב חדש ומשמעותי בלחימה אל מול חיזבאללה.