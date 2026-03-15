תיעוד חדש: מטוסי "אדיר" בדרך לתקיפות באיראן | צפו

מבצע "שאגת הארי": בצה"ל פרסמו כעת (ראשון) תיעוד חדש אשר הציג את מטוסי ה"אדיר" (F-35I) בדרכם לתקיפות ברחבי איראן.

דובר צה"ל

כזכור, מוקדם יותר היום דווח על סדרת תקיפות של חיל האוויר שכוונו לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני במרחב המדאן שבמערב איראן. במסגרת כך, הותקפו מספר מפקדות מרכזיות של משמרות המהפכה ושל יחידת הבסיג'.

בצה"ל אמרו כי המפקדות שהותקפו שימשו את גורמי המשטר לניהול הפעילות השוטפת, וכן לתכנון ולקידום פעולות טרור נגד מדינת ישראל ומדינות נוספות במזרח התיכון. "צה"ל מרחיב בימים אלו את היקף התקיפות לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני במרחבים נוספים במערב ובמרכז איראן, במטרה לפגוע באופן רחב ושיטתי ביכולות הפיקוד ושליטה של המשטר" נמסר. "התקיפות שהושלמו הינן חלק משלב העמקת הפגיעה במערכי הליבה של משטר הטרור האיראני ויסודותיו".