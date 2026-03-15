קצין בכיר: השמדנו 70% מהמשגרים של איראן; ייצור הטילים שותק

בצה"ל מציגים תמונת מצב של פגיעה רחבה במערכי הטילים, הייצור והפיקוד של איראן, לצד תקיפות בתשתיות האנרגיה של המשטר ושחיקה משמעותית ביכולות חיזבאללה בלבנון

מבצע שאגת הארי היום ה-16. גורמים בצה"ל אומרים היום (ראשון) כי קצב הפעולות בלבנון ובאיראן גבוה מהמתוכנן, וכי המערכה מתנהלת בהתאם לתוכנית סדורה שנבנתה מראש.

לדבריהם, המשטר האיראני איבד חלק משמעותי מיכולותיו הצבאיות והכלכליות, ובין היתר כ־70% ממשגרי הטילים כבר הושמדו.

בצה״ל מדגישים כי הפעילות המבצעית מבוססת על עבודת מודיעין רחבה שנבנתה לאורך זמן. באגף המודיעין מציינים כי עשרות אלפי משרתים פועלים לאיסוף מידע ולהצלבת נתונים, מה שמאפשר תקיפות מדויקות נגד יעדי המשטר ותעשיות הביטחון שלו.

כדוגמה לפעילות זו סיפר גורם צבאי על ביקור שערך בשבוע שעבר ראש אגף המודיעין, האלוף שלומי בינדר, באחד מבסיסי החיל. במהלך הביקור ביקש בינדר מחיילת להציג את פעילות היחידה. כאשר שאל אותה על תנאי השירות במפקדה התת־קרקעית שבה היא מוצבת, השיבה כי החיילות ישנות לעיתים בשיטת “מיטה חמה”.

לשאלתו כיצד ניתן לסייע להן לבצע את תפקידן בצורה טובה יותר, השיבה כי רצונן הוא להמשיך ולפעול נגד טילים בליסטיים של איראן כדי לאפשר לתושבי ישראל לישון בבטחה.





לדברי גורמים במערכת הביטחון, המספרים משקפים את היקף הפעילות. אם במבצע קודם נגד תעשיות הביטחון האיראניות הושמדו כ־100 רכיבים מרכזיים, הרי שבמבצע הנוכחי השאיפה היא להגיע לפגיעה בכ־2,600 רכיבים הקשורים לכל שלבי ייצור הטילים והאמצעים הצבאיים באיראן.

בצה״ל מסבירים כי איראן מייצרת באופן עצמאי את רוב מרכיבי מערך החימוש שלה, החל משבבים ורכיבים אלקטרוניים, דרך מערבלי דלק ועד ייצור טילים, כטב״מים ומערכות חלל. במסגרת המערכה מתמקדות התקיפות בפגיעה בכל שרשרת הייצור, במטרה לצמצם באופן משמעותי את יכולות הייצור העתידיות של המשטר.





גורמים באגף המודיעין אומרים כי נכון לעכשיו ייצור הטילים האיראני כמעט ואינו מתקיים. במקביל, הפעילות מתמקדת גם במערך הגרעין, לרבות פגיעה באנשי מפתח, בתשתיות מחקר ובחברות אזרחיות שפועלות עבור משמרות המהפכה.

במהלך הפעילות חוסלו מפקדים בכירים במשמרות המהפכה, ולדברי גורמים צבאיים נפגעו גם יכולות לוגיסטיות משמעותיות. בין היתר הושמדו 17 מתוך 20 מטוסי מטען גדולים ששימשו להעברת אמצעי לחימה לשלוחות איראן ברחבי המזרח התיכון.

בצה״ל מציינים כי עד כה הושמדו גם מערכות הגנה אווירית רבות וכ-2,200 רכיבים נוספים הקשורים למטרות המשטר. לדבריהם, החדירה למערכות האיראניות הייתה גבוהה מהצפוי, והפעילות כללה גם סיכולים של בכירים במערכת הביטחון האיראנית.



תקיפה בדרום לבנון: צהצילום: (עופר זידון, פלאש 90)

בנוסף למאמץ הצבאי, מתמקדת הפעילות גם בפגיעה במערך הכלכלי של איראן. גורמים ביטחוניים מציינים כי משק האנרגיה, שנחשב למקור הכנסה מרכזי של המשטר, נפגע גם הוא במסגרת התקיפות, כולל פגיעה במתקנים באי ח׳ארג׳.

במערכת הביטחון אומרים כי למרות ההתקדמות במבצע, עדיין קיימים יעדים נוספים. לדבריהם, המערכה אינה מתנהלת רק במישור הצבאי אלא גם בפגיעה ביכולות המשטר ובתשתיות התומכות בו.

באשר לזירה הצפונית, בצה"ל מעריכים כי ארגון חיזבאללה נחלש באופן משמעותי. על פי הנתונים, יותר מ־450 מחבלים חוסלו עוד לפני תחילת הלחימה הנוכחית וכ־350 נוספים סוכלו מאז תחילת המערכה. כמו כן, הארסנל הצבאי של הארגון הצטמצם לפי ההערכות בכ-85 עד 90 אחוזים.

במערכת הביטחון מדגישים כי למרות ההישגים, קיימת ערנות לאפשרות של הפתעות מצד איראן ושל ניסיונות לשמר יכולות צבאיות. לדבריהם, הפעילות נמשכת בשיתוף פעולה עם ארצות הברית ובהתאם לתוכנית המבצעית שנקבעה.