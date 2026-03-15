תאונת שרשרת קשה בכביש 67, פצועים פונו מהזירה

צוותי חירום הוזעקו אל כביש 67, בעקבות תאונה קשה שכללה התנגשות של מספר כלי רכב, מספר פצועים פונו מהזירה

תאונה קשה בכביש 67, סמוך לאזור בת שלמה, צוותי חירום רפואיים של מגן דוד אדום הוזעקו אל תאונת שרשרת קשה שהתרחשה לפני זמן קצר.

על פי הדיווחים פונו מהמקום עד כה לפחות 4 פצועים, אחד במצב אנוש, אחד קשה ועוד שניים במצב קל, כאשר על פי כוחות החירום מדובר בתאונת שרשרת שכללה פגיעה של מספר כלי רכב.

חובשים ופרמדיקים של מד"א מדווחים כי: ״מדובר בתאונת שרשרת, מספר כלי רכב, כולל משאיות התנגשו אחת בשנייה. הגענו למקום והחלנו לטפל במספר פצועים, ביניהם 2 במצב קשה. הענקנו להם טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותם לבית החולים״.