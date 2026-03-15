שולחן ערוך וצה"ל: תנאי סף הכרחי לכל רב עיר בישראל

הגיעה השעה להחזיר את הרבנות לעם, ולהציב בראשה אנשים שהתורה שלהם צועדת יד ביד עם המדים שהם לבשו. ראש עיריית גבעת שמואל יוסי ברודני בטור מיוחד לסרוגים

המינויים האחרונים של רבני ערים בבאר שבע ובקריית אונו הליברלית הם לא רק תעודת עניות למערכת הפוליטית, אלא סטירת לחי מצלצלת לכל מי שנושא בנטל הקיום הישראלי.

תחת חסותה של מפלגת "הציונות הדתית" בראשות בצלאל סמוטריץ', הפכנו עדים לכניעה מבישה ומתמשכת לתכתיבי הציבור החרדי ולמפלגת ש"ס. במקום להציב בגאון מנהיגות רוחנית מחוברת, לוחמת ושותפה, נדמה שקולה של הציונות הדתית נדם, והיא בחרה לשמש כקבלנית ביצוע של ציבור המשתמט מחובתו האזרחית והלאומית.

ניתוק כערך? לא בבית ספרנו

רב עיר ורב ראשי בישראל אינם רק פקידי הלכה; הם דמויות בעלות השפעה אדירה על מרקם החיים הציבורי. הציבור הישראלי של שנת 2026, שקובע מדי יום את גבולות המדינה בדם ובזע וחולק את נטל המילואים עד קצה גבול היכולת, ראוי לרבנים שיוכלו להביט לו בעיניים.

לא ייתכן שבעיר שבה אחוז השירות הוא מהגבוהים בארץ, יעמוד רב שאינו מכיר את שפת הלוחמים, שלא חווה מעולם את חרדת הקרב ושלא חלק את הנטל עם "צאן מרעיתו". מנהיגות רוחנית שמנותקת מהמציאות המדממת של עמה מאבדת את הרלוונטיות שלה עוד לפני שנכנסה ללשכה.

הכניעה של סמוטריץ' לתכתיבי המשתמטים

זכות הקיום שלנו בארץ הזו מושתתת על משולש בלתי נפרד: עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל. התורה היא ערך עליון, אך היא אינה יכולה לשמש כעלה תאנה להשתמטות. ארץ ישראל ומדינת ישראל הן ערך לא פחות חשוב, והשילוב ביניהן הוא סוד כוחנו.

ההנהגה הנוכחית של הציונות הדתית, שנכנעת שוב ושוב למודל החרדי המנותק, בוגדת בערכי היסוד של "ספרא וסייפא". היא מאפשרת להפוך את הרבנות למובלעת של גטו בלב המדינה הציונית, במקום להפוך אותה למגדלור של שותפות ואחריות.

הכנסת הבאה: מבחן החקיקה

הניסיון המר מוכיח שאי אפשר לסמוך על "רצון טוב" או על הבטחות בחירות שמתפוגגות בחדרי המו"מ הקואליציוני. לכן בכנסת הבאה, מפלגת "ישראל ביתנו" בראשותו של ח"כ אביגדור ליברמן תקדם חוק נחרץ וברור: שירות צבאי יהיה תנאי סף סטטוטורי לכהונת רב עיר.

עלינו להבטיח שרבני ישראל יהיו חלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית – לא רק בתפילה בבית הכנסת, אלא גם בעשייה ובנשיאה המשותפת בנטל. הגיעה השעה להחזיר את הרבנות לעם, ולהציב בראשה אנשים שהתורה שלהם צועדת יד ביד עם המדים שהם לבשו.

---