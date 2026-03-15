תבוסה נוספת לציונות הדתית בבחירות לרבני ערים

תבוסה נוספת למגזר: הרב יצחק ורדי נבחר לרב העיר קרית אונו לאחר "דיל" בין ראשת העיר מטעם 'יש עתיד' לתנועת ש"ס. המועמד הסרוג, הרב רואי מרגלית, המשרת כעת כסא"ל במילואים, נותר בחוץ לאחר שנדחתה הבקשה לדחות את הבחירות עד לשובו. כל הפרטים

מכה נוספת לציונות הדתית בגזרת רבני הערים: ועדת הבחירות לרב העיר קרית אונו הכריזה היום (ראשון) על בחירתו של הרב יצחק ורדי לתפקיד רב העיר. הרב ורדי זכה לרוב משמעותי של 21 קולות מחברי הגוף הבוחר, בעוד המועמד המזוהה עם הציונות הדתית, הרב רואי מרגלית, קיבל 11 קולות בלבד.

מאחורי הקלעים של הבחירות עומד מה שנראה כ"דיל" פוליטי שנרקם בין קצוות מפתיעים. ראשת עיריית קרית אונו, מיכל רוזנשיין (יש עתיד), סגרה הסכמות עם תנועת ש"ס, מה שהוביל לניצחונו של המועמד החרדי על פני המועמד הסרוג. עבור הציבור הדתי-לאומי, מדובר בתבוסה צורבת נוספת בקרב על זהות הרבנות המקומית בערים המעורבות.

סיפורו של הרב רואי מרגלית מוסיף לתחושת התסכול במגזר. הרב מרגלית, המכהן כסא"ל במילואים ברבנות הצבאית, נמצא בימים אלו בשירות פעיל בשל המלחמה. למרות היותו בחזית, הגורמים הרלוונטיים סירבו לדחות את מועד הבחירות עד לשובו מהמילואים, מה שמנע ממנו לנהל קמפיין שוויוני ולהציג את מועמדותו כראוי בפני הגוף הבוחר.

הבחירות בקרית אונו מצטרפות לשורה של מערכות בחירות לרבנות מקומית שבהן נציגי הציונות הדתית מוצאים את עצמם בעמדת נחיתות, אל מול צירים פוליטיים של תנועות חרדיות עם מפלגות חילוניות.