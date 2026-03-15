שיזף ותורמוסים בטיול עירוני ליד המרחב המוגן

לראות שיזף מצוי בן מאות שנים, לבקר בשמורת תורמוסים פורחת ולצידם כלניות ופרחי בר והכל בלי לצאת העיר. כזה הוא הטיול לשמורת טבע קטנה ברחוב השריון, פינת רחוב העבודה ברעננה. בסמוך מרחב מוגן ומקלט והכל לפי ההנחיות.

תחילה לסיפורו של העץ .

סיפור הצלתו של השיזף המצוי ברעננה הינו סיפור מרגש המדגים את יכולתם הבלתי אפשרית כמעט של תושבים אכפתיים ועד כמה מעורבות עשויה לתרום להצלתו של עץ. מדובר בסיפור הצלחה מרגש ואמתי של שימור עצים מול עבודות פיתוח ובנייה. עץ זה הוא העץ היחידי שהוקדש לו ספר שלם" הדום הזקן - ביוגרפיה של עץ" של העיתונאית והכתבת נורית חליף והצלמת והמאיירת אווה גרובולס.

בספר מתואר סיפור האהבה לעץ - עלילת מאבקה של שכונה ברעננה להצלת עץ דומים זקן, סיפורם של אנשים, חוקים ומודעות לשימור.

מהיכן העץ ?

הסיפור שנמצא בספר כרוך שנמצא במקום הוא סיפורו של העץ שנבט לפני כמאתיים שנה, לאחר שזרעים של שיזף הופרשו מציפור חולפת.

נראה שגזעו המרכזי נכרת בעבר, אך העץ התחדש וגדל לתפארת עם שבעה גזעים ויצר נוף מסועף ומרשים.

בסופו של המאבק שנמשך כשנתיים, זכו התושבים, והעץ יישמר במקומו. ביקור במקום וקריאת הספר הם חובה בקרב חובבי העצים )ניתן להשיג את הספר אצל המחברת(.

לפי המילון, השיזף המצוי הוא עץ קוצני, גובהו 3–5 מטר, אך לעתים נדירות מגיע גובהו עד ל-10 מטרים. העץ ירוק עד, אך במקומות קרים הוא עשוי להשיר את עליו בחורף.

בימים אלו באביב מצמיח העץ ענפים חדשים. ענפיו עקומים, בכל מפרק בענף צומח עלה ביצתי משונן קלות, בעל שלושה עורקים. בבסיס העלה ישנם שני קוצים, המהווים גלגול של עלי הלוואי, קוץ אחד ישר והשני כפוף. הפריחה באוגוסט - אפריל, הפרחים צומחים בקבוצות בחפי העלים. הפרחים צהבהבים, קוטרם כ-5 מ"מ, ובהם חמישה אבקנים. הפרחים צופניים, ומואבקים על ידי דבורים צרעות ומינים נוספים.

דבש השיזף זהוב בהיר עשיר בנוגדי חימצון ונוטה שלא להתגבש, נדיר ומבוקש מאד. ידוע גם בשם "דבש סידר". הפרי הוא בית גלעין כדורי, קוטרו כ-1.5 ס"מ, והוא מבשיל כחודש אחר תום הפריחה. צבעו בעת ההבשלה, צהוב כתום, וטעמו מתוק.

הסוג שיזף נקרא בערבית סדריה וגם דום, ומכאן כינויו העברי של העץ - עץ הדומים.

עודד יפה, משקם עצים מ"שלפ מעבדה חקלאית", שנשכר לשקם את העץ בחודשים הקרובים, סיפר כי "העץ זקן - בן 150 שנה לפחות ואולי אפילו הרבה יותר - ויש לו ענפים ושורשים ישנים שזקוקים לטיפול, "נטפל בענפים הזקנים ובפצעים, נעצור את המזיקים ונחדש את הענפים הצעירים שהעץ מצמיח בשעת צרה".

תורמוסים

לצדו של העץ, שמורת תורמוסים מרהיבה ביופיה. שביל מסודר עובר בינות לפרח האציל והתכול הזה שבמרכזו, מוקף גדר עץ ושער עץ השיזף. טיול עירוני קסום ולצידו מקלט בטוח. שלא נזדקק.

תורמוסים. קובי פינקלר