שר החוץ האיראני: "לא מעוניינים בהפסקת אש, דורשים פיצויים"

שר החוץ האיראני עראקצ'י התראיין לתקשורת הבינלאומית והודיע כי המשטר לא מעוניין בהפסקת אש ולא שוקל את זה עד שארה"ב תסכים לתנאים האיראניים

עבאס עראקצ'י, שר החוץ של איראן, התראיין לתקשורת דוברת אנגלית והצהיר כי איראן לא מעוניינת בהפסקת אש בשלב בנוכחי, וכי תדרוש פיצויים מארצות הברית וישראל לאחר המלחמה.

"אני אמרתי, ואני חוזר: איראן לא מעוניינת בהפסקת אש או בשיחות, כל טענה כזו היא אשליה. צבאנו העוצמתי ימשיך להכות עד שנשיא ארה"ב ילמד שהמלחמה שהוא כופה היא בלתי חוקית, ועד שילמד לא לעשות זאת שוב לעולם, בנוסף להבטחה אל פיצויים נדרשים לקורבנות התקיפות הפושעות".

דבריו של עראקצ'י מגיעים לאחר דיווחים רבים במהלך הימים האחרונים על חילוקי דעות קשים בצמרת האיראנית, כאשר משמרות המהפכה דוחפים להמשכת המערכה, בעוד זרמים אחרים קוראים להפסקת אש מיידית.