בשירות האיראנים: זו הסיבה לירידה בתקיפות של ישראל באיראן

ביממה האחרונה נשמעות טענות על עלייה בהיקף השיגורים לעבר ישראל, אך הפרשן עמית סגל מבקש להחזיר את האירועים לפרופורציות הנכונות. בטורו הוא מסביר כי למרות התחושה הציבורית, הנתונים היבשים מראים תמונה שונה לחלוטין.

"צריך לשים דברים בפרופורציות", פותח סגל את דבריו. "מדובר עדיין במספר שיגורים נמוך מאוד, גם ביחס לתחילת המלחמה, גם ביחס למבצעים קודמים כמו 'עם כלביא' וגם ביחס לציפיות המוקדמות. הדיווחים על מטחים שהולכים ומתגברים פשוט אינם נכונים כרגע".

מזג האוויר בשירות האיראנים

לדברי סגל, הירידה הזמנית בעצימות התקיפות של ישראל וארה"ב באיראן נובעת מסיבה טכנית לחלוטין: "ביממה-שתיים האחרונות יש ירידה בתקיפות בגלל תנאי מזג אוויר מורכבים ובעייתיים שם (דברים שנאמרים באישור הצנזורה). זו בדיוק הסיבה שהמבצע תוכנן במקור לאפריל או יוני – תקופות נוחות הרבה יותר לתקיפה אווירית. בחסות השקט היחסי הזה, ליחידות השיגור האיראניות יש טיפה יותר מרווח נשימה, וזה מה שאנחנו רואים בשטח".

סגל מציין לשבח את המעורבות האמריקאית העמוקה בסיכול האיום: "האמריקאים נכנסו לפרויקט הטילים הבליסטיים בכל הכוח. למרות שהטילים הללו לא מאיימים על ארה"ב ישירות, הם עובדים כאן בשבילנו ומגיע להם כל הכבוד על כך".

האם יכולת הייצור של איראן חוסלה?

הנקודה המשמעותית ביותר בניתוח של סגל נוגעת לעתיד הרחוק יותר. "החידוש המשמעותי מתדרוך דובר צה"ל הוא האמירה שהם לא יכולים לייצר טילים חדשים כרגע", הוא מסביר.

"זו אמירה שטעונה מבחן כפול: ראשית, אנחנו סקפטיים ורוצים לראות את זה מוכח בשטח. שנית, השאלה הגדולה היא האם הם לא יכולים לייצר רק עכשיו, תחת חמת הזעם של המלחמה, או שיכולות הייצור שלהם נפגעו באופן אנוש שיימשך גם אחריה. זה מה שיקבע אם בעוד שמונה חודשים נהיה בעוד סבב, או שהפעם התשתית באמת קרסה וקנינו שקט – אולי לא ל-40 שנה, אבל גם שנתיים-שלוש של שקט זה משהו שנקנה בכיף".