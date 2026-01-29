מזג אוויר בסוף השבוע הקרוב יהיה אביבי. תחול עלייה בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. באיזור הצפון יירד גשם מקומי.

יום שישי: מעונן חלקית, תחול עלייה בטמפרטורות, והן תהיינה גבוהות מהממוצע לעונה. בצפון הארץ ינשבו ‏רוחות ערות וייתכן טפטוף‏. בלילה ירד גשם מקומי בצפון הארץ.

יום שבת: מעונן חלקית, והטמפ' תהיינה גבוהות מהממוצע לעונה. בצפון הארץ יתכן גשם מקומי קל.

נחל פרוד (צילום: מיקי וולקיטה/ רשות הטבע והגנים)

יום ראשון: מעט עננות גבוהה ובינונית, תחול עליה נוספת בטמפרטורות, ויעשה חם במידה ניכרת ‏מהרגיל לעונה, ויבש.

יום שני: מעונן חלקית, תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ועליה בלחות. משעות הערב ירד גשם ‏מקומי בצפון הארץ, וייתכן גם במרכזה.

יום שלישי: מעונן חלקית וקריר. בבוקר ירד גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה