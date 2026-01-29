מזג אוויר בסוף השבוע הקרוב יהיה אביבי. תחול עלייה בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. באיזור הצפון יירד גשם מקומי.
יום שישי: מעונן חלקית, תחול עלייה בטמפרטורות, והן תהיינה גבוהות מהממוצע לעונה. בצפון הארץ ינשבו רוחות ערות וייתכן טפטוף. בלילה ירד גשם מקומי בצפון הארץ.
יום שבת: מעונן חלקית, והטמפ' תהיינה גבוהות מהממוצע לעונה. בצפון הארץ יתכן גשם מקומי קל.
יום ראשון: מעט עננות גבוהה ובינונית, תחול עליה נוספת בטמפרטורות, ויעשה חם במידה ניכרת מהרגיל לעונה, ויבש.
יום שני: מעונן חלקית, תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ועליה בלחות. משעות הערב ירד גשם מקומי בצפון הארץ, וייתכן גם במרכזה.
יום שלישי: מעונן חלקית וקריר. בבוקר ירד גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה
