שיקלי דורש: מניעת כניסת ארגונים פרו פלסטיניים לארץ

משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות פנה לרשות האוכלוסין וההגירה בבקשה למנוע את כניסת משלחת הארגון Eyewitness Palestine לישראל, כחלק ממהלך רחב למניעת כניסת פעילי דה לגיטימציה למדינה. במקביל, המליץ המשרד להוסיף לטופס הכניסה לישראל סעיף ייעודי המחייב הצהרה על השתייכות לארגונים או משלחות.

הפנייה נעשתה בהתאם לסמכות הקבועה לחוק הכניסה לישראל, התשפ"ה, ובמטרה לבחון את פעילות הארגונים טרם הגעתם. לפי הודעת המשרד, הארגון מקיים שלוש עד ארבע משלחות בשנה בתחומי ישראל כחלק מפעילות לקידום חרמות ודה לגיטימציה. עוד צוין כי מטרת המשלחות, לפי פרסומי הארגון, היא "להבין את המציאות בפלסטין", ובמסגרתן מתקיימים מפגשים עם פעילים ומנהיגי קהילה פלסטינים.

מנכ"ל משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות, אבי כהן סקלי, פנה למנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה בבקשה לפעול במשותף למניעת כניסת משלחות מסוג זה עוד בטרם הגעתן, באמצעות הליך ה-ETA וטופס הכניסה לישראל.

שר התפוצות והמאבק באנטישמיות, עמיחי שיקלי, מסר: "הכלל ברור, מי שמסית נגדנו פשוט לא ייכנס לכאן. אנו פועלים למנוע את כניסתו של ארגון אנטי ישראלי נוסף למדינה, אך מעבר לכך אנחנו עוברים לשלב הבא ופועלים לשינוי הנחיות הכניסה לישראל". לדבריו, "המדיניות החדשה שאנו מובילים תתבסס על שקיפות מלאה, כך שכל מי שמגיע לישראל יחויב להצהיר מטעם מי הוא פועל ובאיזו שליחות. מי שישקר לרשויות יסתכן במאסר".

עוד הוסיף שיקלי: "בעקבות המעקב שביצענו במשרד אחרי ארגון Eyewitness Palestine ואנשיו, הנחיתי את מנכ"ל המשרד לפנות לרשות האוכלוסין וההגירה על מנת למנוע את כניסתם. במקביל המלצנו להוסיף לטפסי הכניסה דיווח של כל נוסע שאינו אזרח באיזה ארגון או משלחת הוא פועל, כאשר דיווח כוזב עלול להוביל למאסר. צעד זה יאפשר לנו להמשיך ולמנוע כניסות עתידיות של פעילים וארגונים המקדמים חרמות ודה לגיטימציה נגד ישראל".

לפי הודעת המשרד, לאחרונה הומלץ לרשות האוכלוסין למנוע כניסה של 28 גורמים נוספים שהוגדרו אנטישמיים, בהם אנשי דת, עיתונאים, אנשי אקדמיה ומובילי דעת קהל. במשרד ציינו כי פעילות גורמים אלה חורגת, לטענתם, מהבעת דעה פוליטית לגיטימית וכוללת קריאות לחרם, האדרת אלימות והפצת תכנים בעלי מאפיינים אנטישמיים ואנטי ישראליים.