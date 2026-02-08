מתי כספי: אשתי לימדה אותי כל מה שאני יודע על אהבה. צפו

בשיחה אישית ומרגשת שצולמה בחודשיו האחרונים, חשף היוצר האגדי מתי כספי כי לא הכיר אהבה בילדותו – ומי שלימדה אותו הכול היא אישתו. צפו בהצצה לשיחה המרגשת

מתי כספי, מגדולי היוצרים והזמרים בתולדות המוזיקה הישראלית, הלך לעולמו בגיל 76 לאחר מאבק ממושך במחלת הסרטן. כספי, שחתום על מאות שירים שהפכו לפסקול של דורות בישראל, חשף את מחלתו בפומבי, ביטל הופעות והתמודד עם כאבים קשים ועם אתגרים כלכליים למימון טיפולים שלא נכללו בסל הבריאות. הציבור התגייס בהמוניו בקמפיין גיוס המונים וכן במופעי מחווה שעשו למענו.

בחודשיו האחרונים צולם כספי לסרט דוקומנטרי של רוני קובן בשם "איך זה שכוכב", שמתעד את ההתמודדות עם הבשורה הקשה, הכאב והרהורים על חייו. מתוך הצצה שפורסמה לסרט נחשפת שיחה נוגעת ללב על נושא האהבה – נושא מרכזי בשיריו הרבים.

צפו בהצצה לשיחה של מתי כספי ז"ל עם רוני קובן:

באדיבות כאן 11

בשיחה בין השניים, שאלה רוני קובן את הזמר אם היה לו בבית מודל לחיקוי בנושא אהבה. הזמר השיב חד משמעית: "לא", והשאיר את קובן נבוך.

"לא הייתה שם אהבה בין אבא לאמא?", ניסה לברר שוב, וכספי השיב בשלילה.

"אז מתי בפעם הראשונה קיבלת מושג מה זאת אהבה?" שאל קובן, ומתי כספי השיב: "מאשתי. היא לימדה אותי, היא לימדה אותי הרבה מאוד. את כל מה שאני יודע להעניק היום, למדתי מאשתי".

הסרט, שצולם בקיץ 2025 זמן קצר לאחר האבחנה, כולל גם שיחות על ילדותו, על הקשר עם אהוד מנור ז"ל, על הפחד מהמוות ועל המורשת שהשאיר בתרבות הישראלית. בין המרואיינים: חוה אלברשטיין, ירדנה ארזי, יואב קוטנר, עפרה פוקס, דלית עופר ואחרים.

הסרט "איך זה שכוכב" ישודר הערב (ראשון) בכאן 11.

יהי זכרו ברוך.