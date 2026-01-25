העיתונאית אילה חסון חושפת הבוקר פרטים נוספים מפרשת המרגל מפיקוד דרום, ואומרת כי ישנם עוד שני אנשים בכירים בצבא שמעורבים בפרשה: "למה הוא סירב לפתוח את הטלפון שלו?"

בראיון לרדיו 'גלי ישראל' טענה חסון: "ברגע שנודעו מעשיו המזעזעים של אותו חשוד בריגול, הגיעו לבצע חיפוש בדירתו ומצאו שם 170 אלף שקל במזומן, למיטב ידיעתי מתחת לכרית. המשפחה טוענת שמדובר בדמי שכירות מנכסים. תגידו לי, מי משלם שכירות במזומן? בקושי לק ג'ל אנחנו משלמות 150 שקלים במזומן. אבל בואו נשים את זה בצד".

היא טענה כי "לאחר שהוא השתחל לפיקוד דרום עם דרגות מזוייפות, הוא זימן לשם שני אנשים נוספים, ששמותיהם ידועים לי אך מושחרים בכתב האישום: אחד קמב"ץ של יחידה סודית ואחד טייס F-16. הם נכנסו איתו פנימה, ובמשך שמונה ימים ה'לא שפוי' הזה ניהל מבצע הונאה בלתי נתפס. אתמול המשפחה שלו שלחה לי הודעה שהוא 'פטריוט ציוני שבא לסייע בשבעה באוקטובר'. אם כך, למה הוא סירב לפתוח את מכשיר הטלפון שלו כשנתפס?".