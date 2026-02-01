הפרשן הבכיר תקף את הניסיון להכחיש את התיאום בין סרטוני התעמולה של סינוואר לבין דרישות המחאה, וטען כי הלחץ לעצירת המלחמה בכל מחיר רק העלה את מחיר העסקה

בפאנל סוער שעסק בדבריו של מתאם השבויים והנעדרים גל הירש, הציג הערב (ראשון) עמית סגל ניתוח חריף על הקשר שבין מסרי חמאס למחאת החטופים. סגל התייחס תחילה לעינב צנגאוקר וציין בציניות: "אם כך נראית עינב צנגאוקר אחרי שמאיימים עליה לא להתבטא נגד ראש הממשלה, אני רוצה לראות מה יקרה בלי שמאיימים עליה".

בהמשך עבר סגל ללב הטענה של גל הירש, לפיה המחאה שירתה את מסרי האויב: "כולנו כאן היינו בשנתיים ורבע האחרונות ואנחנו יודעים שהסרטונים שיצאו מדי שבת כללו מסרים, והמסרים האלה היו כמעט אחד לאחד מה שנאמר בהפגנות. למשל שנתניהו מעכב עסקה, למשל שזה הזמן לעצור את המלחמה, למשל שהלחץ הצבאי עולה בחיי חטופים. סיפרו גם חטופים שחזרו אחר כך מה אמרו להם להגיד, ומי אמרו ומה הייתה המטרה?".

"אחד משני הצדדים טועה"

סגל הבהיר כי הוא אינו מוכן לקבל את הניסיון לשכתב את המציאות: "יש כלל בפוליטיקה והוא נכון גם לכל קמפיין, שכאשר שניים מריצים את אותו קמפיין, שני יריבים, אחד מהם טועה. כאן זה לא יריבים אלא אויבים, חמאס הוא אויב שלנו. לכן אני יכול לקבל טענה שאומרת: 'תראה, אנחנו וחמאס אמרנו את אותם דברים אבל אנחנו צדקנו'… אבל אל תעשו לנו גזלייטינג להגיד לנו שזה לא קרה".

"אל תגידו חמאס אמר משהו ואנחנו אמרנו בדיוק ההפך, כי זה פשוט לא המצב", הוסיף סגל. הוא התייחס לטענת החטופים שהפגנות "חיממו את לבם", וטען כי הבעיה אינה בעצם ההפגנה אלא בכתובת שלה: "הם היו חשים את אותו דבר גם אם במוצאי שבתות כולם היו מתכנסים בכיכר החטופים ודורשים מחמאס להחזיר אותם".

"הטעות של מיקי לוי"

לסיום, תקף סגל את הקו שמוביל השמאל והמחאה: "התיאום הזה שאומר שיש רק דרך אחת – להיכנע עכשיו, לעצור, לסגת, לסיים את המלחמה, או כמו שאמר מיקי לוי בלשון הזהב האידיאולוגית שלו 'את כולם עכשיו בכל מחיר' – לדעתי זאת הייתה טעות קשה. אני חושב שהיא בוודאי לא תרמה להחזרת החטופים יותר מוקדם, יכול להיות שהיא העלתה את המחיר. זה כואב להגיד לאנשים שיצאו כל שבת, אבל לדעתי… זה לא עזר".