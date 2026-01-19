רשות המיסים יצאה היום בהנחיה חדשה ויוצאת דופן המופנית למאות אלפי שכירים בישראל: אל תמהרו לבצע תיאום מס לשנת המס הקרובה. ההודעה מגיעה על רקע שינויים משמעותיים המתגבשים בימים אלה במדיניות המיסוי של המדינה, הכוללים תכנון לריווח של מדרגות המס – צעד שעשוי להשפיע לטובה על הנטו של עובדים רבים.
הארכה אוטומטית עד אפריל
לפי הנחיית הרשות, תיאום המס שבוצע עבור שנת 2025 ימשיך להיות תקף באופן רשמי עד לאמצע חודש אפריל 2026. המשמעות היא שמרבית השכירים המועסקים ביותר ממקום עבודה אחד לא יצטרכו להציג אישורים חדשים למעסיקיהם בחודשים הראשונים של השנה, ויוכלו להמשיך וליהנות מהניכויים הקיימים ללא חשש מתשלום מס מירבי.
בשורה ל-250,000 שכירים
מעבר להארכה הכללית, רשות המיסים מעדכנת כי כ-250,000 שכירים כבר קיבלו הארכה אוטומטית שתהיה בתוקף לכל שנת 2026. הקבוצה הזו כוללת עובדים שנתוני ההעסקה שלהם נותרו יציבים: הם ממשיכים לעבוד אצל אותו מעסיק ורמת השכר שלהם לא השתנתה באופן מהותי. עבורם, הצורך בבירוקרטיה של תיאום המס בוטל לחלוטין לשנה הקרובה.
אין צורך למהר
ברשות המיסים מדגישים כי מטרת ההנחיה היא למנוע מצב שבו אזרחים מבצעים תיאום מס לפני שהשינויים המתוכננים במדרגות המס נכנסים לתוקף. "אין צורך למהר", מבהירים ברשות, ומסכמים כי בחודשים הראשונים של שנת 2026 הציבור יכול להיות רגוע – האישורים הישנים יספיקו כדי להבטיח ניכוי מס תקין.
