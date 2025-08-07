"מוות לערבים": התמונה שתסבך את סמוטריץ' - סרוגים

(צילום: רועי חדי, מועצה אזורית שומרון)

יו"ר הציונות הדתית וחבר הקבינט, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' עלול להסתבך והכל בגלל חוסר תשומת לב של הצלם ואנשי הדוברות.

סמוטריץ' עלה הבוקר לישוב שא-נור בשומרון יחד עם ראש מועצת שומרון יוסי דגן ורב השומרון הרב אליקים לבנון, במסגרת גרעין עלייה לישוב שפונה בהתנתקות לפני 20 שנה.

במקום בו נעמדה החבורה להצטלם, היה על רקע המשפט "עם ישראל חי וחוזר לשא-נור" עם התאריך של ניסן תשפ"א כלומר לפני 4 שנים. אלא שבקיר ליד נכתבה הכתובת "מוות לערבים".

כמה דקות לאחר מכן נשלחה התמונה מחדש לכתבים, כשהיא חתוכה וללא הכיתוב על העמוד.

מלשכת השר סמוטריץ׳ נמסר: "ראינו את הכיתוב בגרפיטי לאחר שהתמונה הופצה ומתנערים כמובן מהכיתוב מכל וכל.

מה שכואב לתקשורת זה לא גרפיטי טפשי שאף אחד לא שם לב אליו אלא העובדה שהשר סמוטריץ' מוביל מהפיכת התיישבות וביטחון ביהודה ושומרון כפי שלא היה עשרות שנים. שמחים להוביל את תיקון הגירוש מצפון השומרון ואת חידוש ההתיישבות בישוב שאנור מתוך אהבת עם ואדם גדולה".

נזכיר כי באירופה הכריזו כמה מדינות על השר סמוטריץ' כאישיות בלתי רצויה בגלל המדיניות שלו. רק לאחרונה הכריזו הולנד, נורבגיה וסלובניה על סנקציות נגדו, ועל איסור כניסה שלו למדינות. כעת התמונה תשמש דלק נוסף וחומר נגדו במדינות מערב אירופה, שמציגות מדיניות שמאל.