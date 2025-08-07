"מוות לערבים": התמונה שתסבך את סמוטריץ' - סרוגים
חדשות ברנז'ה, חדשות המגזר

"מוות לערבים": התמונה שתסבך את סמוטריץ'

חוסר תשומת לב. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיע הבוקר לשא-נור, אבל בתמונות שיצאו משם הוא מצולם ליד הכתובת "מוות לערבים"

<a href='/נבחרת-סרוגים/?authorName=אריה-יואלי'>אריה יואלי</a>, חדשות סרוגים
אריה יואלי, חדשות סרוגים07.08.25 10:19  י״ג באב תשפ״ה
"מוות לערבים": התמונה שתסבך את סמוטריץ'
  (צילום: רועי חדי, מועצה אזורית שומרון)

יו"ר הציונות הדתית וחבר הקבינט, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' עלול להסתבך והכל בגלל חוסר תשומת לב של הצלם ואנשי הדוברות.

סמוטריץ' עלה הבוקר לישוב שא-נור בשומרון יחד עם ראש מועצת שומרון יוסי דגן ורב השומרון הרב אליקים לבנון, במסגרת גרעין עלייה לישוב שפונה בהתנתקות לפני 20 שנה.

במקום בו נעמדה החבורה להצטלם, היה על רקע המשפט "עם ישראל חי וחוזר לשא-נור" עם התאריך של ניסן תשפ"א כלומר לפני 4 שנים. אלא שבקיר ליד נכתבה הכתובת "מוות לערבים".

צילום: רועי חדי

כמה דקות לאחר מכן נשלחה התמונה מחדש לכתבים, כשהיא חתוכה וללא הכיתוב על העמוד.

התמונה החדשה שנשלחה (צילום: רועי חדי)

מלשכת השר סמוטריץ׳ נמסר: "ראינו את הכיתוב בגרפיטי לאחר שהתמונה הופצה ומתנערים כמובן מהכיתוב מכל וכל.

מה שכואב לתקשורת זה לא גרפיטי טפשי שאף אחד לא שם לב אליו אלא העובדה שהשר סמוטריץ' מוביל מהפיכת התיישבות וביטחון ביהודה ושומרון כפי שלא היה עשרות שנים. שמחים להוביל את תיקון הגירוש מצפון השומרון ואת חידוש ההתיישבות בישוב שאנור מתוך אהבת עם ואדם גדולה".

21

נזכיר כי באירופה הכריזו כמה מדינות על השר סמוטריץ' כאישיות בלתי רצויה בגלל המדיניות שלו. רק לאחרונה הכריזו הולנד, נורבגיה וסלובניה על סנקציות נגדו, ועל איסור כניסה שלו למדינות. כעת התמונה תשמש דלק נוסף וחומר נגדו במדינות מערב אירופה, שמציגות מדיניות שמאל.

1
שומו שמיים תמונה...
דודי | 07-08-2025 10:36
שומו שמיים תמונה שתסבך אותו במה? שחברי כנסת ערבים מפגינים ויוצאים בדברי הלל כנגדנו אין אף כתבה מטופשת כמו זו שמתפרסמת ומגנה את עודה ...
עוד חרד"לי זחוח עם הבנה של תינוק
מנש | 07-08-2025 11:21
שחקן מפתח בממשלת החורבן
תסבך אותו במאסר בחול, ואותנו במתקפה נגד ישראל
אמנון | 07-08-2025 10:43
נסה להיזכר מה חשבת שלמדת שבגרמניה של שנות ה-30, הממסד בתחילה שתק על "מוות ליהודים" , אחר כך מספר שרים הצטלמו ליד שלטים כאלו, ואחר כך - לא צריך להזכיר מה קרה לנו ומה קרה להם. וזו גרמניה, אנחנו לא נגיע למצב הזה, לא יתנו לנו, ואין לנו יכולת ליישם את מה שכתוב בשלט. יעצרו אותנו באגרסיביות הרבה לפני עם סנקציות שלא תוכל לעמוד בהם
2
תרגיל מחשבתי -...
רונן | 07-08-2025 13:52
תרגיל מחשבתי - האם אפשר לדמיין את חבורת אוכלי המוות האלה מצטלמים ליד גרפיטי שקורא לגייס חרדים או בעד עסקת חטופים? כמובן שלא הם היו מזדעזעים ודואגים למחוק את הכתובת, אבל גרפיטי של מוות לערבים נורמל מזמן בהתנחלויות והם אפילו לא שמו לב
3
בושה ...
מיכאל | 07-08-2025 15:13
בושה
4
על זה נאמר...
סבתא | 07-08-2025 15:25
על זה נאמר ''טובה תמונה אחת מאלף מילים ''
5
מזכיר את "מוות...
נתפס בעולם כאנטישמיות ברורה. סמוריץ אחד האנשים שתמיד ממביאים נזק וחורבן | 07-08-2025 15:33
מזכיר את "מוות ליהודים" של הצוררים לפני 85 שנה.
6
די! וכאילו ביבי שם לב לארון הקבורה של רבין?
דן | 07-08-2025 16:08
אחרי שהסית נגד רבין ללא הרף. די, כל הימין, כולל הרבנים לא רואים כלום. צריך למשוך בדש מעיליהם. תפסיק לרדוף שמאל בוגדני.
7
רק מבהיר שיאיר...
ופעם חשבתי שיאיר גולן מגזים וטועה | 07-08-2025 16:33
רק מבהיר שיאיר גולן צדק כשאמר שאנחנו בתהליכים דומים לתחילת שנות ה 30 של גרמניה הנאצית. גם אז נבחרו אנשים שקראו מוות ליהודים, והנה עומד סמוטריץ, שר בישראל, גאה מלפני כרזה זו
8
זה לא מקרי,...
גידגיד | 07-08-2025 20:24
זה לא מקרי, זה מה שהרב"ט המשתמט חושב. יאיר גולן צדק, לייבוביץ' צדק. כולנו טעינו
9
לא רק בעולם,...
גידגיד | 07-08-2025 20:27
לא רק בעולם, גם פה. השלב הבא - סימון חנויות של ערבים, סימון האות ב' (בוגד) על דלת הבית של מי שקורא את העיתון הלא נכון, שריפת הכנסת והאשמת השמאל. זיג הייל