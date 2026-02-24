הערר נדחה לחלוטין: השופטת הציבה דד-ליין לעמרי אסנהיים

למרות סירובו של עמרי אסנהיים למסור את חומרי החקירה - השופטת שרון גלר דוחה את הערר ומציבה דד ליין למסירה

השופטת שרון גלר הודיעה היום (שלישי) כי על עמרי אסנהיים להעביר את חומרי החקירה הגולמיים מהראיון עם אלי פלדשטיין עד ליום 26.2 בשעה 15:00.

בהחלטה נכתב כי: "בהמשך לקביעות ולטעמים המפורטים בהחלטה מיום 17.2.26, הערר כולו נדחה בזה ועל המערער להעביר את כלל חומרי הגלם מושא ההליך לידי המשיבה 1.

אשר ללוח הזמנים – בהינתן קיומן של חקירות מתנהלות וחשודים המצויים בתנאים מגבילים ובהתחשב בלוח הזמנים אשר חלף מאז ניתנה החלטתי ביום 17.2.26 ואורכה שכאמור ניתנה למערער להגשת עמדתו, נקבע כי על המערער למסור את חומרי הגלם למשיבה 1 עד ליום 26.2.26 בשעה 15:00.

ככל ובפרק זמן זה יוגשו בקשת רשות ערעור ובקשה לעיכוב ביצוע לבית המשפט העליון, לוח הזמנים למסירת החומרים הנדונים יקבע בהתאם להחלטת בית המשפט העליון".