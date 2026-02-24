כתב אישום: גבר שרף את רכבה של פרודתו

כתב אישום הוגש נגד גבר לאחר שאיים לשרוף את פרודתו ואף הגיע לביתה שם שרף את רכבה. הגבר נעצר ומעצרו הוארך עד תום ההליכים

"אני אשרוף אותך היום"

"אני אשרוף אותך היום"

"אני אשרוף אותך היום"... "הגיהינום ייפתח בפנייך" - כך איים גבר על פרודתו ולאחר מכן הצית את רכבה.

כתב אישום הוגש כנגד גבר אשר איים על פרודתו זאת בעקבות וויכוח שהחל ביניהם. על פי החקירה במהלך הויכוח החל הגבר לאיים על האישה ואמר: "אני אשרוף אותך היום" ו"הגיהינום ייפתח בפנייך". לאחר מכן על פי החשד, הגיע לחניון הסמוך לביתה, הצית את רכבה ומיד נמלט מהמקום.

משטרת אשדוד החלה בחקירה האירוע לאחר קבלת הדיווח על איומי החשוד והצתת רכב. המשטרה איתרה את הגבר והביאה למעצרו.

בתום החקירה הגישה פרקליטות מחוז דרום (פלילי) כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים המשפטיים נגד החשוד לבית המשפט המחוזי בבאר שבע.

סנ״צ רונן עמרם, מפקד תחנת אשדוד, מסר: "מדובר באירוע חמור של אלימות ואיומים שבוצעו כלפי אזרחה תמימה. שוטרי התחנה פעלו במהירות ובמקצועיות, עצרו את החשוד ומנעו פגיעה חמורה נוספת. נמשיך לפעול בנחישות ובאפס סובלנות נגד כל ניסיון לפגוע בביטחון הציבור".