הלימודים בבתי הספר בירושלים ייפתחו מחר בשיח חינוכי על הימנעות משימוש בנפצים

ברשתות החברתיות של עיריית ירושלים עלה היום סרטון הסברה על הנזקים וההפרעה שיוצר השימוש בנפצים, בדגש על הפגיעה בפוסט-טראומתיים. בסרטון מככב גיא מנסטר, שגילם את הדמות הראשית בסדרה המצליחה של נטפליקס - "ילד רע", ולצידו השחקן הירושלמי, מוטי קדושים. בסרטון מופיעים גם מתמודדי פוסט-טראומה - סרן ירדן אשכנזי, קצינת מבצעים ששירתה בגולני בזמן מבצע צוק איתן ובאינתיפאדת הסכינים וסמ"ר שחר מזרחי, ששירת גם הוא בגולני בחפ"ק מג"ד במהלך צוק איתן. שניהם מעידים בסרטון על החוויה הבלתי נעימה והטריגרים שעולים אצלם עקב השימוש בנפצים.

השיח יעסוק בסכנות הבטיחותיות שבשימוש בנפצים ובהשלכות הקשות שיש לרעש הפתאומי על אנשים המתמודדים עם פוסט טראומה, רבים מהם חיים בתוכנו מבלי שסביבתם מודעת לכך. בעירייה מדגישים כי בתקופה הנוכחית, לאחר המראות הקשים מאז שבעה באוקטובר, נדרשת רגישות מיוחדת כלפי אוכלוסייה זו, שהתרחבה משמעותית.

עיריית ירושלים משקיעה מאמצים רבים כדי למנוע השלכת נפצים ברחבי העיר, בין היתר באמצעות סרטוני הסברה והעלאת מודעות ברשתות החברתיות, הנחיות ייעודיות לגורמי האכיפה להגברת הפיקוח, ושיח קהילתי רחב המתקיים באמצעות המנהלים הקהילתיים ובמוקדים הומי אדם בעיר.

ראש העיר ירושלים, משה ליאון:“יש בינינו אנשים רבים שנושאים עמם צלקת שאינה נראית לעין. עבורם, קול של נפץ איננו משחק אלא טריגר שמחזיר ברגע אחד למציאות קשה. דווקא בימים אלה, האחריות שלנו כחברה היא לעצור, לחשוב ולהיות רגישים יותר זה לזה. הכול מתחיל בחינוך, ולכן ביקשנו לפתוח את הבוקר בשיחה בבתי הספר. זהו נושא חשוב ודחוף שראוי שיזכה לתשומת לב מרבית בכל רחבי הארץ”.

עיריית ירושלים תמשיך לפעול באמצעות מערכת החינוך, הקהילה, ההסברה והאכיפה כדי לחזק תרבות של אחריות, רגישות וביטחון עבור כלל תושבי העיר.

עיריית ירושלים קוראת לכל מי שנתקל בתופעה, לדווח למוקד העירוני 106, באפליקציה ובטלפון