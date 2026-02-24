ברוורמן בתגובה לבקשת המשטרה: "עזות מצח שאין כדוגמתה"

המשטרה ביקשה להאריך את התנאים המגבילים נגד צחי ברוורמן, עורכי דינו מסרו בתגובה: "עזות מצח שאין כדוגמתה"

עורכי דינו של ראש הסגל של נתניהו צחי ברוורמן, הגיבו היום (שלישי) לבקשה של המשטרה להארכת התנאים המגבילים עליו.

בתגובה הם מסרו: "בקשה זו מבטאת עזות מצח שאין כדוגמתה. חסד עשה בית המשפט הנכבד עם המבקשת שעה שקבע שהבקשה הוגשה 'בדקה ה-90'. הלכה למעשה, זו הוגשה לאחר 'זמן פציעות'. המשיב מתנגד הן לבקשה להארכת התנאים והן לבקשת המבקשת להאריך את הטלת תנאים עד למועד הדיון שנקבע ליום חמישי".

נזכיר כי מוקדם יותר היום, בית משפט השלום מתח ביקורת חריפה על משטרת ישראל, לאחר שזו הגישה בקשה להארכת התנאים המגבילים של צחי ברוורמן, ראש הסגל בלשכת ראש הממשלה, שעות ספורות בלבד לפני פקיעתם.



השופט מזרחי ציין כי הבקשה הוגשה בשעה 12:20, ממש ביום שבו תוקף התנאים המגבילים של ברוורמן עמד לפקוע. השופט הדגיש כי "למרבה הצער, פעם נוספת הגישה משטרת ישראל את בקשתה ב'דקה ה-90'". הוא הבהיר כי התנהלות זו פוגעת בהתנהלות התקינה, שכן היא אינה מאפשרת לבית המשפט להיערך מבחינת יומן הדיונים ולקבוע דיון במעמד הצדדים עוד באותו היום, כפי שנדרש על פי חוק.