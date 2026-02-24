פרטים חדשים על פעילותו החשאית של הרב אבינר באיראן

בגיל 82, אחרי שסיים 126 ימי מילואים במלחמה הנוכחית, הרב שלמה אבינר חושף בראיון נדיר את ימיו כסוכן בלב טהרן של חומייני: "לא ישנתי אף לילה מרוב פחד, אני לא גיבור""

בעוד עם ישראל נושא עיניו למתיחות הביטחונית מול איראן, הרב שלמה אבינר, נשיא ישיבת "עטרת ירושלים", חושף טפח מפעילותו החשאית בעבר הרחוק בשירות המוסד בלב מדינת האויב. בראיון מיוחד שהעניק לאורנה ישר בתוכנית "זווית ישרה" מבית אתר "מידה", גולל הרב את סיפור המשימה אליה נשלח זמן קצר לאחר המהפכה האסלאמית באיראן.

126 ימי מילואים בגיל 82

לפני שצולל הרב לזיכרונותיו מאיראן, הוא מפתיע בנתון על שירותו הצבאי הנוכחי: למרות היותו בן 82, הרב סיים לאחרונה 126 ימי מילואים במסגרת המלחמה, תקופה ארוכה אף יותר מזו שירת במלחמת יום הכיפורים. "הם טוענים שאני במצב משומש לא כל כך טוב", הוא מתבדח על כך שכבר אינו משרת ביחידה קרבית, אך מדגיש את חשיבות השירות בכל גיל.

הכיסוי: מוכר מצות בחולצה ורודה

המשימה לאיראן הגיעה לאחר עליית חומייני לשלטון ובריחת הישראלים מהמדינה. המוסד נזקק לאדם שיוכל להיכנס לטפל ב"דברים חיוניים", והרב אבינר, שהחזיק בדרכון צרפתי, נשלח למשימה. כדי להיטמע באוכלוסייה, אימץ הרב מראה מפתיע: "עשיתי זקן עגול כמו הפרסים, קניתי קסקט וחולצה ורודה".

הכיסוי הרשמי שלו היה "שליח למכירת מצות" לקראת חג הפסח, והוא אף נשא עמו כרטיסי ביקור תואמים. למרות הכיסוי, הרב מספר כי הלך להתפלל בבית הכנסת הראשי בטהרן, שם היה ברור לסובבים שהוא יהודי. המשימה נמשכה שבוע, ולאחר מכן חמישה ימים נוספים, עד שהרב הרגיש שמתחילים לחשוד בו: "ראיתי שמראים עליי באצבע, מתלחשים... עליתי על מטוס".

"לא ישנתי מרוב פחד"

בגילוי לב נדיר, הרב אבינר מבקש לנפץ את מיתוס הגיבור חסר הפחד: "לא ישנתי אף לילה מרוב פחד. אני לא גיבור". הוא מצטט את אלוף שדה שאמר כי גיבור הוא לא מי שלא מפחד, אלא מי שמפחד ובכל זאת מבצע את המשימה. הרב מתאר את אנשי המוסד שפגש כ"אנשים עדיני נפש, ישרים ועובדים עבודת פרך בסיכון".

בין צרפת של וישי למדינת ישראל

כשנשאל הרב על האופטימיות שלו לנוכח המצב הביטחוני, הוא חוזר לילדותו בצרפת תחת שלטון וישי, שם נאלץ להתחבא כתינוק מהנאצים כדי לא להישלח למחנות ההשמדה. "אשרינו שיש לנו מדינה ויש לנו צבא", הוא אומר בהתרגשות, "צריך להודות לשם יומם וליל על הדבר הזה".

הרב מסכם במסר של עוצמה יהודית: "רש"י היה משלם מיליון שקל כדי להיות חייל, ו-10 מיליון שקל כדי להתחבא בממ"ד (במקום במקומות מחבוא בשואה)".