דיווח: ישראל איימה על לבנון - זה מה שיקרה עם חיזבאללה יתערב

בכירים בלבנון אמרו לרשת רויטרס כי ישראל העבירה מסר עקיף לפיו כל התערבות של חיזבאללה במלחמה בין ארה"ב לאיראן תוביל ל"פגיעה קשה" בלבנון - תוך התמקדות בתשתיות אזרחיות

מתיחות במזרח התיכון: ישראל העבירה מסר עקיף ללבנון בו איימה כי תתקוף תשתיות אזרחיות במידה וחיזבאללה יתערב במלחמה בין ארה"ב לאיראן. כך דווח היום (שלישי) ברשת רויטרס.

לפי הדיווח, המבוסס על דבריהם של שני פקידים בכירים בלבנון, בישראל איימו כי אם חיזבאללה יתקפו את ישראל כחלק מהתגובה לתקיפה אמריקנית באיראן - ישראל תפגע במדינה באופן קשה, תוך התמקדות בתשתיות אזרחיות.

במקביל, בעיתון הלבנוני "נידאא אל-וטן" דיווחו כי יו"ר הפרלמנט בלבנון, נביה ברי, העביר הבטחות מחיזבאללה לבכירים בממשלה המקומית - לפיהם נציגי ארגון הטרור לא ישתתפו בשום מלחמה. ראש ממשלת לבנון נוואף סלאם אמר כי ההבטחות הללו "יתקבלו בברכה" - אך במקביל הביע דאגה מהסתירה בין ההבטחות לבין ההצהרות הפומביות של מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם, שהבהיר במפורש כי הארגון לא יישאר ניטרלי במידה ואיראן תותקף.

הדיווח הנוכחי מגיע יום אחרי שדווח כי שגרירות ארה״ב בביירות פינתה עשרות מעובדיה דרך נמל התעופה רפיק אל-חרירי - זאת כצעד מניעתי בשל "ההתפתחויות האזוריות הצפויות".