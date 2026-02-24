הכדורגלן הפרו פלסטיני יעמוד לדין על אונס: יכנס לכלא?

כדורגלנה המרוקאי הפרו פלסטיני של פ.ס.ז, אשרף חכימי יעמוד לדין על אונס, גזר הדין יוכל להגיע ל-15 שנה

מגנה המרוקאי של פריז סן-ז'רמן, אשרף חכימי, צפוי להתייצב בקרוב בפני בית המשפט בצרפת כדי להשיב להאשמות בדבר אונס, שמקורן באירוע מפברואר 2023. ההחלטה להעמיד את השחקן הבינלאומי לדין פלילי בבית המשפט במחוז או-דה-סן (Hauts-de-Seine) התקבלה בתום חקירה שיפוטית שנמשכה מספר חודשים.

עם זאת, בשלב זה טרם פורסם המועד המדויק לפתיחת המשפט. תחילתה של הפרשה בתלונה שהגישה אישה צעירה, הטוענת כי הותקפה בביתו של השחקן בבולון-ביאנקור, לאחר פגישה שתואמה ביניהם באמצעות הרשתות החברתיות.

מאז פתיחת ההליכים המשפטיים נגדו, חכימי הכחיש בתוקף את המיוחס לו והדגיש כי ההאשמות אינן משקפות את המציאות. בחשבון ה-X (טוויטר לשעבר) שלו, חזר המגן הימני על עמדתו והביע אמון מלא במערכת המשפט.

חכימי התבטא בעבר מספר פעמים נגד ישראל, במהלך שומר החומות שיתף פוסט בו כתב: "התפללו עבור פלסטין". כשהגיע לשחק בישראל בסופר קאפ הצרפתי זכה לשריקות בוז חזקות. במונדיאל 2022 נבחרת מרוקו חגגה את ניצחונותיה עם דגל אש"ף.