היועמ"שית דורשת שוב מהממשלה: "תטילו סנקציות על משתמטים"

היועמ"שית קוראת לממשלה להטיל סנקציות על משתמטים: " הסנקציות האישיות והכלכליות נגד משתמטים בני הציבור החרדי התגלו כיעילות"

היועצת המשפטית לממשלה לבג״ץ גלי בהרב מיהרה הוציאה היום (שלישי) חוות דעת נוספת שקוראת לממשלה להטיל סנקציות על משתמטים חרדים.

הודעת היועמ"שית: "הממשלה לא גיבשה תכנית לשלילת הטבות כלכליות אישיות ממשתמטים משירות, למרות שהסנקציות האישיות והכלכליות נגד משתמטים בני הציבור החרדי התגלו כיעילות. מחדל זה מנוגד לפסיקת בג״ץ, פוגע בצרכי הצבא ובשוויון בנטל השירות".

היועמ צילום: אורן בן חקון/פלאש90

בחוות הדעת כתבה בהרה מיארה כי במהלך השנה האחרונה נרשמה עלייה משמעותית במספר המלש"בים שהוכרזו כמשתמטים או הוצאו צוויים לחובתם, כאשר רובם מיוחסים לבני הציבור החרדי. לצד כך, הצבא והמדינה צריכים ליישם צעדי אכיפה הכוללים הליכים משמעתיים ופליליים, יחד עם מניעת יציאה מהארץ והטלת סנקציות כלכליות.

נוסף היועמ"שית אומרת כי בג"ץ דרש מהממשלה לגבש מדיניות אכיפה אפקטיבית, שוויונית ומידתית תוך הטלת מגבלות על הטבות ממשלתיות למשתמטים, מה שהיא לא עשתה. בחוות הדעת מצוין כי המדיניות צריכה לכלול שינויים בתקנות במשרדי ממשלה שונים, במטרה למנוע הטבות כלכליות למי שהוכרז כמשתמט ולהגביר את שיעורי הגיוס.



