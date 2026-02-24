העלים 12 מיליון שקלים: חקירה נפתחה נגד תושב ביתר עילית

פרשת העלמת מס ענקית נחשפת: תושב ביתר עילית חשוד כי השכיר דירות לחברות כוח אדם במשך שנים מבלי לדווח על מיליוני שקלים לרשות המסים.

רשות המסים התירה היום (שלישי) לפרסום כי היחידה הארצית למאבק בפשיעה (יהלום) מנהלת חקירה נרחבת כנגד אברהם פרידמן, תושב העיר ביתר עילית. פרידמן חשוד כי העלים הכנסות כ-12 מיליון שקלים, בין השנים 2018 ל-2025.

הפרשה החלה בבדיקה שגרתית של פקיד שומה בפתח תקווה. במהלך הבדיקה עלה חשד ראשוני כי הדיווחים שהגיש פרידמן אינם משקפים את המציאות בשטח. התיק הועבר ליחידת "יהלום", שהחלה בפעילות מודיעינית סמויה.

מהחקירה עולה כי השיטה התבססה על השכרת מספר רב של דירות – חלקן בבעלותו האישית של החשוד וחלקן בשכירות משנה (סאב-לט) – לחברות כוח אדם שהזדקקו לפתרונות דיור עבור עובדיהן.

מילוני שקלים לא דווחו

בבדיקה צולבת שערכו חוקרי הרשות בין חשבונות הבנק של פרידמן לבין הדו"חות השנתיים שהגיש, התגלה פער בלתי נתפס: מיליוני שקלים שהופקדו בחשבונו לא דווחו כלל.

אתמול הפכה החקירה לגלויה, כאשר חוקרי רשות המסים פשטו עם צווי בית משפט על ביתו ועל משרדו של החשוד בביתר עילית. במהלך הפשיטה נתפסו מסמכים רבים וראיות הקושרות את החשוד לחברות כוח האדם המדוברות.

החשוד הובא בפני שופט בבית משפט השלום בראשון לציון. בהחלטתו, הורה השופט לשחרר את פרידמן בתנאים מגבילים תוך הפקדת ערבויות, בעוד חקירת היחידה הארצית נמשכת במטרה לבחון את היקף העבירות המלא ואת מעורבותם של גורמים נוספים בשרשרת ההשכרה.



