דיווח: איראן במגעים עם סין לרכישת טילים מתקדמים

איראן קרובה לעסקה עם סין בה תרכוש טילי שיוט מתקדמים נגד ספינות, זאת לקראת תקיפות אמריקניות אפשריות. כל הפרטים

נערכים למלחמה? איראן וסין נמצאות במגעים ומתקרבות לסיכום עסקה, במסגרתה בייג'ינג תמכור לטהרן טילי שיוט מסוג CM-302 נגד ספינות. כך דווח היום (שלישי) בסוכנות הידיעות רויטרס.

לפי הדיווח, ההסכם לרכישת הטילים המתקדמים קרוב לחתימה, אך בשלב זה עדיין לא נקבע תאריך מדוייק לאספקתם. עוד נטען כי המו"מ התחיל לפני יותר משנתיים - אך הואץ אחרי מבצע "עם כלביא" והמלחמה בין איראן וישראל ביוני האחרון.

טילי ה-CM-302 הם טילים הנעים במהירות על-קולית, ומחזיקים בטווח של 290 ק"מ. הם נועדו לחמוק ממערכות הגנה ימיות על ידי מעוף בגובה נמוך ובמהירות. מומחים אמרו לרויטרס כי ההצטיידות האיראנית ופריסת הטילים הללו תשפר משמעותית את היכולת ההתקפית של איראן ותהווה איום על כוחות הצי האמריקני שנפרסו באזור.