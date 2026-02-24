היועמ"שית מתנגדת נחרצות לחוק מח״ש: "יביא להשתלטות פוליטית"

כצפוי: היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה פרסמה כעת (שלישי) חוות דעת בה הביעה התנגדות חריפה להצעת חוק מח"ש של משה סעדה. בדבריה תקפה את החוק שלטענתה "יביא להשתלטות פוליטית על מח״ש".

"ההצעה תביא להשתלטות פוליטית על מח״ש ולהפיכתה מגורם שמטרתו להגן על האזרחים לכלי בידי השלטון לניווט חקירות נגד שוטרים ולהכוונת התנהגות המשטרה לפי צרכי השלטון" אמרה היועמ"שית. "ההצעה סותרת לחלוטין כל דוח ציבורי שעסק במבנה מערכת אכיפת החוק או מח״ש".

במקביל, גם פרקליט המדינה עמית איסמן שיגר מכתב ליו"ר הוועדה המשותפת לוועדת החוקה ולוועדה לביטחון לאומי,שמחה רוטמן, לקראת הדיון בהצעת החוק של ח"כ משה סעדה העוסקת במעמדה שלהמחלקה לחקירות שוטרים, והביע התנגדות למהלך.

בפתח דבריו כתב איסמן כי "התועלת שבהפרדת המחלקה לחקירות שוטרים מפרקליטות המדינה היא מוגבלת, בעוד שפוטנציאל הנזק לעצמאותה של היחידה, ליכולתו של העומד בראשה לעמוד מול לחצים של דרג פוליטי, למקצועיותה של היחידה ולפעולתה לפי סטנדרטים מקצועיים אחידים עם יתר גופי אכיפת החוק והחשש מפני פגיעה בשלטון החוק באופן כללי, הוא משמעותי ביותר".

לדבריו, "עצמאותה ומקצועיותה של מח"ש הן ערובות חשובות לעצמאות ולמקצועיות המשטרה", והוסיף אזהרה שלפיה "פגיעה ביכולתה של מח"ש למלא את תפקידה כגוף אוכף חוק עצמאי ומקצועי תוביל בסופו של יום להגברת החשש מפני ההתערבות הפוליטית בפעולתה של המשטרה".